Brasileiro procura emprego novo em 2018, segundo o Google

O fim de um ano e o começo de outro traz a promessa de mudanças para muitos brasileiros. Pesquisa do Google com 4.000 brasileiros mostra que 55% farão uma resolução para 2018. Em janeiro de 2017, as buscas por resoluções de Ano Novo cresceram 26% na comparação com igual período de 2016.

Com base no comportamento das buscas de 2017, o Google informa que as buscas por um novo emprego devem crescer em janeiro. Em 2017, as pesquisas pelo termo ‘emprego novo’ subiram 12 vezes mais que em 2016.

O interesse influencia as buscas por termos relacionados, como ‘vagas de emprego’, ‘como montar um CV’ e ‘como conseguir trabalho novo’.

A análise das buscas dos brasileiros mostra que vale apelar para ajuda dos santos na hora de encontrar um emprego novo. Entre as pesquisas em destaque estão simpatia e oração para arrumar um emprego novo. Também há pesquisas por métodos infalíveis e urgentes.

Segundo o Google, a busca por trabalho sobe em janeiro, mês em em que as decisões são planejadas, tomadas ou abandonadas.

No YouTube, pesquisas sobre formas para mudar de vida, aprender algo novo, conseguir um emprego tiveram um crescimento de mais de 200% em visualizações.