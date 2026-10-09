ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Como funciona o reajuste das aposentadorias e do BPC, tema da campanha de Flávio

Benefícios de um salário mínimo acompanham a valorização do piso nacional, enquanto valores superiores são corrigidos pelo INPC

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 10h20 | Atualizado em 9 out 2026, 12h41
Homem de meia-idade, cabelo escuro, camisa branca, segurando um microfone e gesticulando com a mão esquerda, com fundo amarelo e azul
Flávio afirmou que dará reajustes acima da inflação às aposentadorias e que não pretende economizar com os benefícios da população de baixa renda. (SERGIO LIMA/AFP)
Continua após publicidade
Como funciona o reajuste das aposentadorias e do BPC, tema da campanha de Flávio Priorize VEJA no Google

As aposentadorias do INSS seguem duas regras de reajuste. Quem recebe um salário mínimo acompanha a atualização do piso nacional, que prevê aumento acima da inflação. Já os benefícios superiores ao mínimo são corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), sem ganho real automático.

O assunto entrou no debate eleitoral após o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmar nesta quinta-feira, 8, que concederá reajustes às aposentadorias acima da inflação caso seja eleito. O senador não informou um percentual nem esclareceu se a promessa abrangeria também quem recebe mais de um salário mínimo.

Como é reajustada a aposentadoria de um salário mínimo?

As aposentadorias que equivalem ao piso previdenciário acompanham o salário mínimo. Em 2026, o valor passou de R$ 1.518 para R$ 1.621, uma alta de 6,79%.

Continua após a publicidade

A política de valorização considera a inflação medida pelo INPC nos doze meses encerrados em novembro do ano anterior e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. O PIB representa o valor dos bens e serviços produzidos no país.

Siga

Desde a mudança aprovada no fim de 2024, o aumento real está sujeito aos limites do arcabouço fiscal, com piso de 0,6% e teto de 2,5%. Isso significa que o crescimento da economia não é incorporado integralmente quando supera esse limite. 

Continua após a publicidade

E quem recebe mais de um salário mínimo?

Os benefícios acima do piso são corrigidos pelo INPC acumulado no ano anterior. O índice, calculado pelo IBGE, acompanha a variação dos preços para famílias com renda de um a cinco salários mínimos.

Essa correção busca preservar o poder de compra, mas não prevê aumento real automático. Em 2026, o reajuste integral foi de 3,9%. Para benefícios concedidos ao longo do ano anterior, a atualização pode ser proporcional à data de início do pagamento.

Qual é a diferença entre reposição da inflação e aumento real?

A reposição da inflação atualiza o benefício para acompanhar a alta dos preços. O aumento real é a parcela que supera essa variação e amplia o poder de compra.

Continua após a publicidade

Em um exemplo hipotético, se a inflação utilizada no reajuste for de 5% e o benefício também subir 5%, haverá apenas reposição dos preços. Se o reajuste superar esse percentual, haverá ganho real.

Pensões e auxílios seguem a mesma regra?

Pensões por morte e benefícios por incapacidade também têm atualização anual. Quando o valor corresponde a um salário mínimo, acompanha o piso nacional. Quando supera o mínimo, a correção considera o INPC.

Continua após a publicidade

Isso não significa que todos os pagamentos feitos pelo INSS tenham obrigatoriamente o valor de um salário mínimo. Existem benefícios com regras próprias, como o auxílio-acidente, de natureza indenizatória.

Como funciona o reajuste do BPC?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) equivale a um salário mínimo mensal. Por isso, acompanha a atualização do piso nacional e está em R$ 1.621 em 2026.

Continua após a publicidade

Embora seja operacionalizado pelo INSS, o BPC é um benefício assistencial. Ele atende pessoas com deficiência de qualquer idade e idosos com 65 anos ou mais que cumpram os critérios de baixa renda.

Não é necessário ter contribuído para a Previdência para recebê-lo. Diferentemente da aposentadoria, o BPC não paga décimo terceiro nem gera pensão por morte. 

O que Flávio Bolsonaro prometeu mudar?

Flávio afirmou que dará reajustes acima da inflação às aposentadorias e que não pretende economizar com os benefícios da população de baixa renda. Não apresentou, porém, uma fórmula de atualização ou detalhes sobre quais aposentados seriam contemplados.

A declaração, por si só, não altera as regras vigentes. Atualmente, o ganho real já está previsto para quem recebe o piso, enquanto os benefícios superiores ao salário mínimo continuam sujeitos à correção pelo INPC. 

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*A assinatura inclui acesso ao site de VEJA, conteúdos exclusivos para assinantes e navegação com menos anúncios. Benefícios sujeitos às condições e à disponibilidade da assinatura.
*Pagamento único anual de R$121,20, equivalente a R$10,10/mês. Após esse período a renovação será de 155,88/ano (proporcional a R$ 12,99/mês).