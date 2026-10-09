Como funciona o reajuste das aposentadorias e do BPC, tema da campanha de Flávio

As aposentadorias do INSS seguem duas regras de reajuste. Quem recebe um salário mínimo acompanha a atualização do piso nacional, que prevê aumento acima da inflação. Já os benefícios superiores ao mínimo são corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), sem ganho real automático.

O assunto entrou no debate eleitoral após o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmar nesta quinta-feira, 8, que concederá reajustes às aposentadorias acima da inflação caso seja eleito. O senador não informou um percentual nem esclareceu se a promessa abrangeria também quem recebe mais de um salário mínimo.

Como é reajustada a aposentadoria de um salário mínimo?

As aposentadorias que equivalem ao piso previdenciário acompanham o salário mínimo. Em 2026, o valor passou de R$ 1.518 para R$ 1.621, uma alta de 6,79%.

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A política de valorização considera a inflação medida pelo INPC nos doze meses encerrados em novembro do ano anterior e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. O PIB representa o valor dos bens e serviços produzidos no país.

Desde a mudança aprovada no fim de 2024, o aumento real está sujeito aos limites do arcabouço fiscal, com piso de 0,6% e teto de 2,5%. Isso significa que o crescimento da economia não é incorporado integralmente quando supera esse limite.

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E quem recebe mais de um salário mínimo?

Os benefícios acima do piso são corrigidos pelo INPC acumulado no ano anterior. O índice, calculado pelo IBGE, acompanha a variação dos preços para famílias com renda de um a cinco salários mínimos.

Essa correção busca preservar o poder de compra, mas não prevê aumento real automático. Em 2026, o reajuste integral foi de 3,9%. Para benefícios concedidos ao longo do ano anterior, a atualização pode ser proporcional à data de início do pagamento.

Qual é a diferença entre reposição da inflação e aumento real?

A reposição da inflação atualiza o benefício para acompanhar a alta dos preços. O aumento real é a parcela que supera essa variação e amplia o poder de compra.

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Em um exemplo hipotético, se a inflação utilizada no reajuste for de 5% e o benefício também subir 5%, haverá apenas reposição dos preços. Se o reajuste superar esse percentual, haverá ganho real.

Pensões e auxílios seguem a mesma regra?

Pensões por morte e benefícios por incapacidade também têm atualização anual. Quando o valor corresponde a um salário mínimo, acompanha o piso nacional. Quando supera o mínimo, a correção considera o INPC.

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Isso não significa que todos os pagamentos feitos pelo INSS tenham obrigatoriamente o valor de um salário mínimo. Existem benefícios com regras próprias, como o auxílio-acidente, de natureza indenizatória.

Como funciona o reajuste do BPC?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) equivale a um salário mínimo mensal. Por isso, acompanha a atualização do piso nacional e está em R$ 1.621 em 2026.

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Embora seja operacionalizado pelo INSS, o BPC é um benefício assistencial. Ele atende pessoas com deficiência de qualquer idade e idosos com 65 anos ou mais que cumpram os critérios de baixa renda.

Não é necessário ter contribuído para a Previdência para recebê-lo. Diferentemente da aposentadoria, o BPC não paga décimo terceiro nem gera pensão por morte.

O que Flávio Bolsonaro prometeu mudar?

Flávio afirmou que dará reajustes acima da inflação às aposentadorias e que não pretende economizar com os benefícios da população de baixa renda. Não apresentou, porém, uma fórmula de atualização ou detalhes sobre quais aposentados seriam contemplados.

A declaração, por si só, não altera as regras vigentes. Atualmente, o ganho real já está previsto para quem recebe o piso, enquanto os benefícios superiores ao salário mínimo continuam sujeitos à correção pelo INPC.