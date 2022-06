Como a demissão do presidente da Caixa resolve um problemão de Guedes

Além de um óbvio afago ao eleitorado feminino, contingente onde o presidente Jair Bolsonaro mais patina entre os eleitores, a escolha da economista Daniella Marques para a presidência da Caixa Econômica Federal resolveu um problema para o ministro da Economia, Paulo Guedes. Braço-direito do chefe das finanças do país, a ex-secretária de Produtividade e Competitividade e ex-assessora especial de Guedes tinha seu nome cantado aos quatro ventos para assumir o Ministério da Indústria, prometido por Bolsonaro ao setor. O presidente almeja recriar a pasta para agradar ao empresariado e, de quebra, a classe política.

O problema é que o nome de Daniella era rejeitado pelos industriais, já que a então assessora do ministro da Economia não tinha (ou tem) qualquer afinidade com o setor.

Formada em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Daniella é, desde o início do governo, uma das principais aliadas do ministro. Escolhida para substituir Pedro Guimarães no comando do banco público, depois de uma série de denúncias envolvendo casos de assédio sexual dentro da instituição, a solução foi preparada por Guedes junto a Bolsonaro. Antes de assumir a Secretaria de Produtividade, em dezembro do ano passado, Daniella era assessora especial do ministro e fez carreira no mercado financeiro.

Empresários relataram a VEJA que preferem até algum nome da classe política que conheça, minimamente, a indústria em detrimento a Daniella. Diante da rejeição do nome da nova presidente da Caixa perante a indústria, a solução caseira para o escândalo envolvendo o ex-mandatario, Pedro Guimarães, agradou a todos. Ávida por um posto importante dentro do governo, Daniella o conquistou. Guedes, por sua vez, mantém a influência dentro do banco público e Bolsonaro consegue dar uma resposta a críticos alçando uma mulher a um importante cargo dentro da estrutura estatal.