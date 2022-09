Como a crise na Argentina pode ser boa oportunidade a turistas brasileiros

O agravamento da crise econômica na Argentina trouxe boas oportunidades ao turismo do país e aos viajantes brasileiros. Ao cotar hotéis e restaurantes no vizinho, os preços em real estão muito mais competitivos do que para viagens para os Estados Unidos ou países da Europa, por exemplo. Enquanto o real continua altamente desvalorizado em relação ao dólar e ao euro, valendo respectivamente 5,17 e 5,03 reais, o mesmo não ocorre com a moeda argentina. De acordo com dados da Bloomberg, na quinta-feira 22 um real equivalia a 28,34 pesos argentinos, 56,3% a mais do que no começo do ano.

Um levantamento feito pela agência de viagens online Hurb mostra que, desde o fim de março, quando surgiram as primeiras notícias sobre o agravamento da inflação na Argentina e sua possível recessão econômica, as buscas dos brasileiros para viajar à cidade de Buenos Aires cresceram. Nos últimos três meses, foram 52% a mais voos de brasileiros ao país. Foram mais de 7.300 viajantes entre janeiro e agosto deste ano.

Em relação aos pacotes para 2023, o Hurb já soma mais de 10 vouchers vendidos, enquanto para 2024 já são 1,5 mil. “Ficou muito vantajoso viajar para lá. Hoje, se compra muito mais coisas no país com o mesmo valor de meses atrás”, diz Paulo Pimentel, diretor de fornecedores de viagem do Hurb. “Enquanto um jantar em um bom restaurante para duas pessoas no Brasil sai por 500 reais, em Buenos Aires se gasta 200 reais em um local equivalente, comendo uma excelente carne e bebendo um ótimo vinho”, diz ele.

Cuidados

Pimentel alerta para os cuidados que os estrangeiros devem ter ao viajar ao país, como trocar reais por dólares antes de embarcar, de maneira que lá o câmbio seja feito de dólar para peso argentino. É importante também escolher um meio confiável para realizar a troca. “Precisa tomar cuidado com o local onde vai fazer o câmbio, para não correr o risco de receber notas falsas. Além disso, cada local propõe um valor de câmbio. É possível perder ou ganhar rentabilidade nesse processo”, diz ele.

Também é importante saber que no país funcionam duas cotações diferentes de dólar, o oficial e o paralelo, conhecido como dólar blue e que vale o dobro de pesos que o dólar oficial. Apesar de ocorrer no mercado secundário, o dólar blue é muito utilizado no país e negociado em grandes instituições financeiras. De acordo com o jornal econômico El Cronista, nesta sexta-feira, 23, o dólar blue era negociado a 284 pesos para compra e 288 pesos para venda, enquanto o dólar oficial vale 143,25 pesos para compra e 151,26 pesos para venda.