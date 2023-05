Comércio projeta queda de 4,1% no Dia das Mães graças a juros altos

A segunda data mais importante do comércio brasileiro, o Dia das Mães, é uma boa amostra para as dificuldades do setor neste ano. Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o volume de vendas deve atingir 13,17 bilhões de reais neste ano, equivalente a uma retração de 4,1% em relação ao ano passado.

De acordo com o relatório da confederação, apesar dos preços estarem desacelerando, as condições de consumo são desfavoráveis devido o aumento dos juros na ponta ao consumidor. “A taxa média cobrada nas operações pessoa física está na casa de 58% , maior patamar em cinco anos e meio. Aliado ao endividamento, que é elevado, o varejo não consegue alavancar as vendas nessa data tão importante, considerada o Natal do primeiro semestre”, analisa Fabio Bentes, economista da CNC.

Algumas das categorias com mais saída no dia das mães dependem de crédito, e por isso tem a estimativa de vendas puxadas para baixo, como eletroeletrônicos e utilidades domésticas (-13,9%), produtos de informática e comunicação (-9,7%) e móveis e eletrodomésticos (-3,8%). E, nem mesmo a diminuição dos preços de alguns itens, como televisores (com variação de -11,5%), deve aumentar as vendas. Enquanto isso, a principal categoria do varejo para o dia das mães, o vestuário, está com variação de 12,2%, mais que o dobro da inflação, de 4,65% no acumulado de 12 meses até março. “A estimativa é de uma queda de 3% nas vendas de vestuário. Como é o carro-chefe da data, vai contribuir negativamente”, explica Bentes.