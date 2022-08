Com real valorizado, brasileiro pode viver dias de rico na Copa do Catar?

O Catar será o ponto de encontro de mais de 1 milhão de turistas para a Copa do Mundo FIFA 2022, evento futebolístico mais aguardado do ano. Com a inflação alta em diversos países, aproveitar a copa pode ficar um pouco mais caro do que o normal, mas o brasileiro tem alguns motivos para comemorar. Com o recuo da inflação aqui e a valorização do real, a vida de quem planeja uma viagem no fim do ano para acompanhar o mundial pode ser menos apertada do que se desenhava há alguns meses.

O real se valoriza frente as principais moedas do mundo na comparação com uma cesta de 22 moedas, de acordo com levantamento da HCI Invest. O rial catariano, moeda oficial do Catar, acumula uma desvalorização de 9,37% frente ao real. Assim na cotação atual, 1 rial catariano é igual 1,41 real, o que garante ao brasileiro maior poder de compra no país árabe. Com 1 real é possível comprar uma garrafa de água de 330 ml ao custo de 1,41 rial catariano, bem mais barato do que adquirir o mesmo produto no Brasil, onde o preço médio é de 2,50 reais. Já o refrigerante tem um custo médio de 3,60 rial catariano, próximo aos valores encontrados por aqui. Na conversão para o real, o brasileiro pagaria apenas 2,55 reais pela lata, uma economia de 37% comparado ao preço médio do refrigerante por aqui, de 3,50 reais. A economia pode ser ainda maior, de até 143%, considerando que o produto tem variações de preços de até 6,20 reais.

Apesar do câmbio em paridade próxima proporcionar vantagens, o economista e fundador da Eu me banco, Fabio Louzada, aconselha o turista a fazer um planejamento financeiro antes de fazer uma viagem internacional. Isso porque apesar da vantagem cambial com o rial catariano, parte dos gastos será em dólar, como na compra dos ingressos para os jogos e das passagens aéreas. “Apesar da desvalorização de 8,37% do dólar frente ao real no acumulado do ano, o dólar ainda está custando mais de 5 reais, o que pode representar custos altos para o viajante”, diz, considerando a escalada no preço das passagens aéreas e a inflação nos Estados Unidos, que tem aumentado a margem dos preços.

Segundo Anilson Moretti, head de câmbio da HCI Invest, se o turista tivesse começado a planejar essa viagem em janeiro e mantivesse esse capital investido ao longo desses oito meses, hoje ele compraria o rial catariano com essa desvalorização acumulada de 9,37%. Com essa queda do valor da moeda, o turista poderia contar agora com um extra para outros gastos, inclusive para a compra de outras moedas, como o dólar e o euro.

Os economistas recomendam que o turista leva moedas de alta circulação como dólar e euro. “Por ser considerada uma moeda exótica, o brasileiro pode ter dificuldades em achar casas de câmbio no Brasil que troquem diretamente o real pela moeda do Catar. Ainda assim, se encontrar, o ágio será grande”, diz Louzada. Embora o Catar seja um destino atrativo no quesito câmbio, os turistas devem colocar na conta os gastos com a conversão para outras moedas.