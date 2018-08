Com preço de até R$ 6.499, Galaxy Note9 vai disputar espaço com iPhone

A Samsung apresentou hoje no Brasil o novo Galaxy Note9, lançado no começo do mês nos Estados Unidos. Os números do smartphone topo de linha da Samsung mostram que tamanho é documento para a empresa. A tela infinita, de 6,4 polegadas, é uma das maiores do mercado – a do iPhone X tem 5,8 polegadas.

No modelo mais robusto, a capacidade de memória é de 512 GB, também superior à do iPhone X, que tem versões com 64 GB e 256 GB. Apesar da capacidade maior, os modelos da Samsung ainda têm preços menores que os iPhones: 5.499 reais (128 GB) e 6.499 reais (512 GB).

Entre as novidades do Note9 estão a bateria de longa duração e caneta S Pen com conexão bluetooth, permitindo que funcione como uma espécie de controle na hora de tirar selfies.

Antonio Quintas, vice-presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil, diz que preço não assusta o consumidor do Note, que valoriza os atributos como tamanho de tela e duração da bateria. “E o mais importante é que a maioria está satisfeita e voltaria a comprar o produto.”

Segundo ele, as dificuldades econômicas do país não são um problema na hora de trazer lançamentos de produtos mais caros. “Temos fábricas e acreditamos que os desafios trazem oportunidades.”

Quintas afirma que o segundo semestre tem datas importantes, como a Black Friday, que devem aquecer as vendas de smartphones.

Pré-venda

O Galaxy Note9 estará disponível a partir do dia 14 de setembro no varejo e lojas Samsung nas cores azul e preto, na versão 128 GB, por 5.499 reais. A pré-venda acontecerá entre os dias 31 de agosto e 13 de setembro.

Já o Galaxy Note9 na cor cobre, com 512GB, chega por R$ 6.499 exclusivamente nas lojas Samsung e terá período de pré-venda estendido até o dia 28 de setembro. A venda dessa versão do aparelho começa no dia 29 de setembro.