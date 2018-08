Apple marca a data para lançamento de seus novos iPhones: 12/09

A Apple vai anunciar seus três novos iPhones no dia 12 de setembro, durante a conferência anual da empresa para desenvolvedores. O evento acontece no anfiteatro Steve Jobs, localizado em Cupertino, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Segundo reportagem da Bloomberg, serão lançados dois sucessores do iPhone X e uma versão de baixo custo do aparelho. Todos os dispositivos contarão com o recurso de reconhecimento facial, como em outros modelos da Apple.

Além disso, as telas terão versões de 5,8 polegadas (com tecnologia OLED, como o iPhone X), 6,5 polegadas (também OLED) e 6,1 polegadas (com display LCD), sendo que esse seria um aparelho de menor custo do que os demais, se posicionando como o iPhone de entrada.

Outra novidade é que esses aparelhos terão suporte para dois chips de operadoras, o que os smartphones com o sistema Android já possuem há muito tempo.