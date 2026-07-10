Com mais voos programados, Brasil vê avanço na chegada de turistas de fora

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O Brasil recebeu um número recorde de 3,1 milhões de turistas estrangeiros entre janeiro e maio, injetando R$ 25 bilhões na economia – o maior gasto da história. Impulsionado pela expansão da malha aérea e pelo turismo de negócios, o setor cresce 15% em relação ao ano passado, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro.

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A expansão da malha aérea nacional está impulsionando fortemente a entrada de turistas estrangeiros no Brasil. Entre janeiro e maio, cerca de 3,1 milhões de visitantes internacionais desembarcaram em território brasileiro. A alta movimentação foi recorde para o período e representou a injeção de 25 bilhões de reais na economia. O montante reflete o maior gasto da série histórica e um crescimento de 15% na comparação com os primeiros cinco meses do ano passado, de acordo com dados oficiais do Banco Central.

O desempenho positivo está relacionado diretamente ao aumento da oferta de voos e assentos nos aeroportos do país. O estado de São Paulo permaneceu como a principal porta de entrada do turismo internacional por via aérea no período, somando 1,240 milhão de passageiros. Já o Rio de Janeiro apareceu logo em seguida, tendo recebido 1,160 milhão de turistas estrangeiros. Santa Catarina (362,821 mil), Bahia (101,110 mil) e Pernambuco (70,474 mil) completam os cinco primeiros estados do ranking nacional.

Neste contexto de notória expansão, além das viagens tradicionais de lazer, outra vertente que estimula a presença de estrangeiros é o turismo de negócios, segmento que engloba a realização de feiras setoriais, congressos acadêmicos, convenções internacionais e grandes eventos corporativos. O faturamento desse nicho até maio de 2026 também foi recorde, atingindo a marca de 6,000 bilhões de reais, montante que representa uma alta de 10%, segundo dados consolidados pelo Ministério do Turismo.

Esse maior fluxo de viajantes internacionais coincide com os novos investimentos das companhias aéreas para a abertura de rotas estratégicas. A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) estima que, até setembro, 64 novos trajetos internacionais e 16 frequências adicionais de voos ganharão os céus, o que amplia significativamente as opções de ligação direta com mercados emissores estratégicos ao redor do mundo.

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