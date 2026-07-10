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Economia

Com mais voos programados, Brasil vê avanço na chegada de turistas de fora

Número recorde de 3,1 milhões de visitantes estrangeiros injeta 25 bilhões de reais na economia brasileira

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 16h30 | Atualizado em 10 jul 2026, 16h40
GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo
GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo/Reprodução)
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A expansão da malha aérea nacional está impulsionando fortemente a entrada de turistas estrangeiros no Brasil. Entre janeiro e maio, cerca de 3,1 milhões de visitantes internacionais desembarcaram em território brasileiro. A alta movimentação foi recorde para o período e representou a injeção de 25 bilhões de reais na economia. O montante reflete o maior gasto da série histórica e um crescimento de 15% na comparação com os primeiros cinco meses do ano passado, de acordo com dados oficiais do Banco Central.

O desempenho positivo está relacionado diretamente ao aumento da oferta de voos e assentos nos aeroportos do país. O estado de São Paulo permaneceu como a principal porta de entrada do turismo internacional por via aérea no período, somando 1,240 milhão de passageiros. Já o Rio de Janeiro apareceu logo em seguida, tendo recebido 1,160 milhão de turistas estrangeiros. Santa Catarina (362,821 mil), Bahia (101,110 mil) e Pernambuco (70,474 mil) completam os cinco primeiros estados do ranking nacional.

Neste contexto de notória expansão, além das viagens tradicionais de lazer, outra vertente que estimula a presença de estrangeiros é o turismo de negócios, segmento que engloba a realização de feiras setoriais, congressos acadêmicos, convenções internacionais e grandes eventos corporativos. O faturamento desse nicho até maio de 2026 também foi recorde, atingindo a marca de 6,000 bilhões de reais, montante que representa uma alta de 10%, segundo dados consolidados pelo Ministério do Turismo.

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Esse maior fluxo de viajantes internacionais coincide com os novos investimentos das companhias aéreas para a abertura de rotas estratégicas. A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) estima que, até setembro, 64 novos trajetos internacionais e 16 frequências adicionais de voos ganharão os céus, o que amplia significativamente as opções de ligação direta com mercados emissores estratégicos ao redor do mundo.

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