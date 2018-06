O varejo foi fortemente impactado pela participação do Brasil na Copa. Como muitas empresas dispensaram ou permitiram que os funcionários entrassem depois do jogo da seleção, que nesta sexta-feira aconteceu às 9h, o movimento do comércio sofreu uma queda de 26,4% até as 14h, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).

O único setor beneficiado pelo jogo matinal foi o das padarias, que registrou um incremento de vendas de 11,4% no período em relação a uma sexta-feira normal.

Por outro lado, o setor de vestuário registrou uma queda nas vendas de 39,4%. Um pouco menos intensa, a redução foi de 8,8% para o setor de bares e restaurantes.

O primeiro jogo do Brasil, que aconteceu no último domingo, aqueceu as vendas de começo do dia dos supermercados, com pico entre 11h e 13h, mas acabou fechando com queda de 2%.

No domingo, o movimento de bares e restaurantes só melhorou a partir das 17h, após o término do jogo, fechando o dia com queda de 6,7%. No geral, o movimento do comércio no domingo, primeiro dia de jogo do Brasil na Copa, registrou uma desaceleração de 24,7%.