Com IPO do Nubank, fortuna de fundadores vai crescer em bilhões

O IPO do Nubank estreou nesta quinta-feira, 9, na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês), com as ações precificadas a 9 dólares e com a empresa avaliada em 41,5 bilhões de dólares, o equivalente a 230 bilhões de reais. A cifra coloca o valor da empresa acima de todos os bancos da América Latina, até mesmo os mais tradicionais. Com a venda dos papeis, os fundadores da empresa aumentarão suas fortunas. Eles são o colombiano David Vélez, a brasileira Cristina Junqueira e o americano Edward Wible, que em 2013 se juntaram para dar os primeiros passos do banco digital que nasceu como uma empresa de cartão de crédito.

Vélez, CEO do Nubank, é engenheiro com MBA em Stanford e antes de fundar o Nubank atuou no mercado financeiro pelo Goldman Sachs, Morgan Stanley e General Atlantic, até que se tornou sócio do fundo de investimentos Sequoia Capital, onde era responsável pela América Latina. Já integrante da lista dos bilionários da Forbes com 5,2 bilhões de dólares, com o IPO sua fortuna deve crescer em pelo menos 8,9 bilhões de dólares (o equivalente a cerca de 50 bilhões de reais). Assim, ele se tornará a quinta pessoa mais rica do Brasil, atrás apenas do empresário Jorge Paulo Lemann, que detém 20,7 bilhões de dólares, de Eduardo Saverin, co-fundador do Facebook, que possui 17,9 bilhões, de Jorge Moll, presidente da Rede D’or, que possui 10,2 bilhões, e de Marcell Telles, sócio do grupo 3G capital ao lado de Lemann, com 9,8 bilhões de dólares.

Já Cristina Junqueira é engenheira com mestrado na USP e MBA na Kellogg School of Management e integrou o time de fundadores após quatro anos sendo promovida no Itaú Unibanco e ter iniciado a carreira como consultora. Primeira mulher a estampar grávida a capa da revista Forbes, verá seu patrimônio crescer para 1,1 bilhão de dólares (ou 6 bilhões de reais) após o IPO do Nubank. Desta maneira, passará a integrar o grupo seletíssimo de mulheres que não herdaram, mas construíram sua fortuna. Hoje elas são apenas 3% das 500 pessoas mais ricas do mundo do Índice Bloomberg Bilionaires, formado principalmente por empresários masculinos. Além disso, Cristina estreará como a primeira mulher da América Latina a compor o índice.

Edward Wible, por sua vez, é formado em Ciência da Computação com MBA no INSEAD e já atuou como consultor do Boston Consulting Group (BCG) e na empresa de Private Equity Francisco Partners. Responsável pela área de tecnologia e desenvolvimento do Nubank, tem pelo menos 2,11% do capital social da empresa de acordo com o prospecto do IPO, o equivalente a 10,972 milhões de dólares (ou 60,78 milhões de reais).