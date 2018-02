Com dívidas de R$ 90 bi, empresa pede dinheiro a funcionários

O grupo chinês HNA Tech está pedindo empréstimo aos próprios funcionários para quitar uma dívida de 90 bilhões de dólares (292,7 bilhões de reais). As informações foram publicadas no The New York Times, que teve acesso aos e-mails entre empresa e funcionários.

A primeira mensagem anunciava um produto classificado como “tesouro para os funcionários”, com retorno de 8,5% ao mês aos trabalhadores que investissem 1.500 dólares (cerca de 4.879 reais), de acordo com o jornal norte-americano.

Em outro e-mail, a empresa citava um retorno de 9% mensal. Uma terceira mensagem garantia um retorno de 40% ao mês para quem investisse 15.000 dólares (48.790 reais).

Ainda segundo o NYT, a dívida do conglomerado chinês é resultado de uma série de compras que incluiu participações em multinacionais como a Hilton Hotels e o Deutsche Bank.

O NYT analisou mais de uma dúzia de e-mails. Segundo a publicação, a oferta do HNA Tech não é um programa de ações para funcionários, e sim empréstimos, que colocam a empresa na posição de devedor e os empregados como credores.

O HNA Tech é uma das empresas criticadas pelo governo chinês por realizarem aquisições internacionais de hotéis, cinemas e produtoras. Sete empresas de capital aberto controladas pelo grupo chinês tiveram suas ações suspensas na Bolsa, sinalizando que grandes anúncios que podem afetar o negócio estão para ser feitos, segundo o NYT.

Ainda não está claro quanto dinheiro o HNA Tech arrecadou com os funcionários, de acordo com a publicação. Em recente entrevista para a Reuters, o presidente de conselho da empresa, Chen Feng, admitiu os problemas financeiros da companhia e prometeu superá-los.

Ao NYT, o advogado do conglomerado, Thomas Clare, afirmou que a companhia tem oferecido esses investimentos a seus funcionários como forma de incentivá-los e compartilhar o sucesso da empresa. “A HNA nunca abordou a oferta desses produtos e oportunidades como um mecanismo de financiamento, pois os montantes contribuídos pelos funcionários do grupo para essas oportunidades são uma porcentagem muito pequena dos fundos arrecadados”.