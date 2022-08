Ciro propõe ‘reindustrialização’ do país como alternativa ao desemprego

A despeito da queda no número de desocupados no país nos últimos meses, é nítido que as campanhas dos candidatos à Presidência irão mirar a geração de postos de emprego para a população brasileira. Em um discurso efusivo neste sábado, 20, no Rio de Janeiro, o candidato do PDT na disputa, Ciro Gomes, disse que, a principal forma de recuperar os empregos com qualidade seria por meio uma “reindustrialização forçada” do país.

“Se a gente quer responder à questão de voltar a ter empregos qualificados para o povo brasileiro, é preciso propor como eu estou propondo uma reindustrialização forçada do Brasil. A indústria era 34% do PIB brasileiro, agora caiu para 10%. Eu quero através de alguns complexos industriais que estão todos estudados, retomar com força a indústria nacional brasileira”, afirmou ele, em um discurso no calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.