China investirá US$ 6 bi na produção de bauxita na Guiné

Por AE

Conakry – A estatal chinesa de energia China Power Investment Corp. planeja investir US$ 6 bilhões para desenvolver a produção de bauxita na Guiné, na África Ocidental, segundo informações do vice-presidente da companhia, Yu Dehui, à TV guineana.

A China Power Investment “pretende investir mais de US$ 6 bilhões na produção de bauxita na região de Boffa nos próximos anos”, disse Yu. A companhia chinesa lidera uma delegação que se reuniu com o presidente do país, Alpha Conde.

Yu Dehui disse que a ideia é produzir oito milhões de toneladas de bauxita por ano. A Guiné é o maior exportador do minério. A bauxita é o principal minério de alumínio, a matéria-prima para a fabricação de sulfato de alumínio, cimento aluminoso e refratários aluminosos. As informações são da Dow Jones.