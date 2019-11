Chevrolet anuncia recall do Onix Plus 2020 por risco de incêndio

A General Motors suspendeu as entregas do Onix Plus 2020. A providência foi tomada na noite de terça-feira 5, após a ocorrência de dois casos de incêndio do modelo, em que houve a perda total dos veículos por causa de combustão espontânea.

Em comunicado interno direcionado às concessionárias, a empresa determinou a suspensão do envio de novos exemplares e convocou os proprietários do carro para resolver o problema junto à fabricante gratuitamente. Ainda não há prazo para que os reparos aconteçam.

O recall servirá para atualização do software de gerenciamento do motor, que, segundo a companhia, pode falhar em “condições muito especificas e combinadas de pressão atmosférica, temperatura ambiente, umidade relativa do ar e composição do combustível” com “risco de danos ao motor e potencial incêndio”. Antes de a combustão acontecer, a luz indicadora de funcionamento incorreto, referente ao motor, acende no painel de instrumentos do carro.

Segundo a montadora, o incêndio ocorrido com uma unidade no Maranhão ocorreu por causa deste problema no software. Já o incidente em Gravataí (RS), quando o carro ainda estava em testes, “foi um caso isolado provocado por um fator que não tinha relação com o projeto do veículo”.

Todas as 7.140 unidades do sedã, que foi o carro mais mais vendido do Brasil no mês de outubro, em sua categoria, devem passar por ajustes. Em comunicado à imprensa, a montadora afirma que os proprietários dos veículos serão chamados para os reparos e que não haverá cobrança.