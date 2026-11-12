CEO da Nvidia renuncia em meio a escândalos extraconjugais

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, renunciou ao cargo após revelações de casos extraconjugais que abalaram o valor de mercado da empresa. Em nota divulgada nesta quinta-feira, 12, o conselho de administração da Nvidia anunciou a saída de Huang e a chegada de Colette Kress, agora CEO interina. Ela ocupa os cargos de diretora financeira (CFO, na sigla em inglês) e de vice-presidente executiva, que serão acumulados provisoriamente à presidência da empresa. A renúncia de Huang tem efeito imediato.

Kress está na Nvidia desde setembro de 2013 e, desde então, lidera a área financeira da companhia. Antes de ingressar na empresa, acumulou quase 25 anos de experiência em funções financeiras em grandes empresas de tecnologia, incluindo Cisco e Microsoft. O conselho agradeceu a Huang por suas contribuições ao longo de 33 anos na companhia e destacou sua importância para o desenvolvimento da Nvidia e do setor de tecnologia.

O conselho de administração informou que iniciou um processo de seleção para o comando da companhia, que poderá considerar tanto candidatos internos quanto externos. O comunicado não cita os motivos da saída de Huang.

Casos extraconjugais

A renúncia de Jensen Huang ao comando da Nvidia ocorre em meio a uma crise pessoal e institucional que ganhou proporções de segurança nacional nos Estados Unidos. O estopim foi a divulgação de dois relacionamentos extraconjugais atribuídos ao executivo, um deles com uma empresária suspeita de trabalhar para a inteligência chinesa.

Suposta espiã da China

O primeiro caso envolve Alice Huang (sem parentesco com Jensen), uma empresária chinesa que ocupou um cargo de alta direção na Megaspeed International, companhia de Singapura que compra grandes volumes de chips da Nvidia. Segundo reportagem do jornal The New York Times, agências de inteligência americanas identificaram um relacionamento próximo entre os dois e suspeitavam que Alice Huang estivesse transmitindo informações diretamente a Pequim.

Ela também foi associada a suspeitas de facilitar o envio de chips da Nvidia para empresas chinesas, em um contexto de restrições impostas pelos Estados Unidos à exportação de semicondutores avançados para a China. O episódio provocou preocupação em Washington porque a Nvidia fornece componentes estratégicos para o desenvolvimento de inteligência artificial, e informações comerciais ou tecnológicas da companhia poderiam ter implicações para a segurança nacional americana.

Continua após a publicidade

Em 8 de novembro, Jensen Huang enviou uma mensagem aos funcionários da empresa reconhecendo que havia sido infiel à esposa e pedindo desculpas à família e aos colegas. Na mesma comunicação, afirmou que apoiaria uma investigação independente sobre as preocupações de segurança nacional.

No mesmo dia, o conselho de administração anunciou a abertura de uma investigação conduzida por conselheiros independentes e assessoria jurídica externa. A Nvidia, porém, afirmou não ter motivos para acreditar que informações confidenciais da empresa ou a segurança nacional americana tivessem sido comprometidas.

Relacionamento com subordinada

Na quarta-feira, 11 de novembro, o New York Times publicou uma reportagem afirmando que Huang também teria mantido um relacionamento extraconjugal com Kimberly Powell, vice-presidente da divisão de saúde da Nvidia, que respondia diretamente a ele.

Continua após a publicidade

A informação foi baseada em cinco pessoas que trabalharam na empresa. Segundo duas delas, Huang e Powell teriam sido vistos em uma situação de intimidade em um hotel de San Jose, na Califórnia, durante uma conferência da Nvidia em março. O próprio New York Times informou não ter tido acesso ao suposto vídeo do episódio.

A revelação ampliou a crise porque, além da questão pessoal, levantou dúvidas sobre a conduta de Huang como executivo e sobre possíveis conflitos de interesse envolvendo uma subordinada direta.

Presidência do conselho

Outra mudança anunciada foi a nomeação de Harvey C. Jones como primeiro presidente do conselho de administração da Nvidia. Empresário, executivo do setor de tecnologia e investidor de capital de risco há mais de 30 anos, Jones também ocupou os cargos de diretor-presidente e presidente do conselho da Synopsys.

Continua após a publicidade

Em comunicado, Jones afirmou ter plena confiança em Kress e na atual equipe de liderança da Nvidia. Segundo ele, a mudança no comando não deverá afetar as operações da empresa, os compromissos assumidos com clientes nem o cronograma de lançamento de produtos.

Balanço da empresa

A Nvidia mantém a divulgação de seus resultados financeiros do terceiro trimestre do ano fiscal de 2027 para a próxima terça-feira, 17 de novembro. Os números serão apresentados por volta das 18h20 (horário de Brasília), seguidos de uma teleconferência com investidores às 19h.

Leia a nota da Nvidia na íntegra:

O Conselho de Administração anunciou hoje que Jensen Huang renunciou aos cargos de presidente, diretor-presidente e membro do Conselho, com efeito imediato.

Colette Kress, atual vice-presidente executiva e diretora financeira da NVIDIA, concordou em assumir o cargo de diretora-presidente interina. Kress continuará exercendo as funções de vice-presidente executiva e diretora financeira enquanto ocupar o posto de diretora-presidente interina, até que um sucessor definitivo seja nomeado. O Conselho iniciou o processo de seleção de um novo diretor-presidente e avaliará candidatos internos e externos.

Continua após a publicidade

Kress ocupa o cargo de vice-presidente executiva e diretora financeira da NVIDIA desde que ingressou na empresa, em setembro de 2013. Durante esse período, liderou a área financeira da companhia e desempenhou um papel fundamental no crescimento e na transformação da NVIDIA. Antes de ingressar na empresa, Kress acumulou quase 25 anos de experiência em funções financeiras em grandes companhias de tecnologia, como Cisco e Microsoft.

O Conselho de Administração nomeou Harvey C. Jones como seu primeiro presidente. Jones é empresário, executivo do setor de tecnologia e investidor ativo em capital de risco há mais de 30 anos. Entre suas experiências profissionais, estão os cargos de diretor-presidente e presidente do conselho da Synopsys.

“Colette ajudou a conduzir a NVIDIA durante um período de crescimento extraordinário e tem amplo conhecimento de nossos negócios, clientes, operações e situação financeira”, afirmou Harvey Jones, presidente do Conselho de Administração da NVIDIA. “Ela conta com o apoio de uma equipe de liderança experiente, que tem sido fundamental para a execução da estratégia da NVIDIA e o avanço de seu planejamento tecnológico. O Conselho tem plena confiança em Colette e na equipe de liderança, e esperamos que as operações da empresa, os compromissos com os clientes e o planejamento de produtos continuem sem interrupções.”

Continua após a publicidade

“A força da NVIDIA sempre esteve em seus colaboradores e, junto com nossa equipe de liderança, estou comprometida em dar continuidade à extraordinária base construída por Jensen ao longo dos últimos 33 anos”, afirmou Colette Kress, diretora-presidente interina e diretora financeira da NVIDIA. “Continuaremos avançando no trabalho que consolidou a liderança da NVIDIA em computação acelerada e inteligência artificial, além de aproveitar as oportunidades que temos pela frente. Nosso foco permanece no atendimento a clientes, parceiros, desenvolvedores e acionistas.”

As contribuições de Jensen para a NVIDIA são profundas. A NVIDIA é uma das empresas de tecnologia de maior impacto no mundo. O Conselho e a companhia agradecem a Jensen por suas contribuições inestimáveis à empresa e ao setor.

A NVIDIA divulgará os resultados financeiros do terceiro trimestre do ano fiscal de 2027 na terça-feira, 17 de novembro, por volta das 13h20 (horário do Pacífico), conforme o cronograma previamente anunciado. A apresentação dos resultados será seguida de uma teleconferência com investidores às 14h (horário do Pacífico).