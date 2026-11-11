CEO da Nvidia enfrenta nova crise após revelação de segundo caso extraconjugal

A crise que ameaça a liderança de Jensen Huang na Nvidia ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 11.

O presidente da gigante de semicondutores teria mantido um outro relacionamento extraconjugal com uma executiva da própria companhia, responsável por uma de suas principais áreas de negócios.

A revelação amplia os questionamentos sobre a conduta do empresário, que já enfrenta uma investigação interna por seu envolvimento com uma mulher suspeita de espionagem para a China.

A nova denúncia foi publicada pelo The New York Times, que ouviu cinco pessoas que trabalharam na Nvidia.

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Segundo o jornal, Huang, de 63 anos, manteve um relacionamento com Kimberly Powell, de 48, vice-presidente responsável pelos negócios da companhia no setor de saúde. Ambos são casados com outras pessoas.

O episódio acrescenta um possível conflito de interesses à crise de governança da fabricante. Powell responde diretamente ao presidente da Nvidia, uma relação hierárquica que pode levantar dúvidas sobre decisões profissionais, avaliações de desempenho e tratamento de funcionários.

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Segundo o jornal americano, o relacionamento era conhecido por integrantes da empresa. Em março deste ano, durante uma conferência de desenvolvedores em San Jose, na Califórnia, Huang e Powell teriam sido vistos em uma situação de intimidade em um hotel próximo ao evento.

O encontro teria sido registrado por um funcionário com um celular. De acordo com três pessoas familiarizadas com o episódio, integrantes da segurança do executivo perceberam a gravação, retiraram o funcionário do local e posteriormente ofereceram um acordo de confidencialidade.

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O New York Times ressalta que não teve acesso às imagens. As informações sobre o episódio foram obtidas por meio de relatos das fontes.

Procurado pelo jornal nesta quarta-feira, Huang encerrou a ligação após questionamentos sobre o relacionamento. A Nvidia não quis comentar, enquanto Powell não respondeu imediatamente ao pedido de manifestação.

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Quem é a executiva envolvida no novo caso

Kimberly Powell trabalha na Nvidia desde 2008, quando a companhia ainda era mais conhecida por suas placas gráficas utilizadas em computadores e videogames.

Em 2016, foi promovida a diretora sênior de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial. No ano seguinte, assumiu a vice-presidência da área de saúde, um segmento que ganhou importância com o avanço das aplicações de IA em pesquisas médicas, desenvolvimento de medicamentos e diagnósticos.

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A executiva coordena iniciativas que aproximam a tecnologia da Nvidia de hospitais, universidades, laboratórios e fabricantes de equipamentos médicos.

Entre as aplicações estão sistemas capazes de analisar imagens de exames, acelerar pesquisas biológicas e processar grandes volumes de informações clínicas.

Durante a conferência anual de desenvolvedores da companhia, realizada em março, Powell apresentou projetos relacionados ao uso de inteligência artificial na medicina e na biologia.

Foi durante esse evento que ela e Huang teriam sido vistos juntos no hotel, segundo as fontes ouvidas pelo jornal americano.

Código de conduta entra no centro da discussão

O novo episódio coloca em evidência as regras internas da Nvidia sobre relacionamentos pessoais e conflitos de interesses.

O código de conduta da companhia orienta funcionários a evitar situações em que interesses particulares possam interferir em decisões profissionais. A política também prevê a apuração de denúncias relacionadas a comportamentos inadequados.

Relacionamentos entre superiores e subordinados não constituem, por si só, prova de irregularidade. Entretanto, podem criar riscos de favorecimento, constrangimento e comprometimento da independência de decisões administrativas.

No caso da Nvidia, a discussão ganha importância porque Powell ocupa uma posição de liderança e responde diretamente ao principal executivo da empresa.

As alegações sobre a atuação da equipe de segurança e a oferta de um acordo de confidencialidade também poderão ampliar os questionamentos sobre os mecanismos internos de fiscalização.

Até o momento, não há informação pública de que Powell tenha recebido benefícios profissionais indevidos em razão do suposto relacionamento.

Outro affair desencadeou investigação por espionagem

A nova revelação ocorre apenas três dias depois de Huang admitir publicamente um relacionamento extraconjugal com Alice Huang, empresária chinesa que trabalhou na Megaspeed, companhia de infraestrutura computacional sediada em Singapura.

Segundo investigações divulgadas pelo New York Times, agências de inteligência americanas suspeitam que Alice tenha atuado em favor dos serviços de espionagem chineses.

A Megaspeed também passou a ser investigada por possíveis irregularidades na comercialização de chips avançados da Nvidia, cuja exportação para a China está sujeita a restrições impostas pelos Estados Unidos.

De acordo com o jornal, a empresa adquiriu mais de US$ 4,8 bilhões em equipamentos da fabricante americana nos últimos dois anos.

A suspeita de espionagem ganhou dimensão política porque Jensen Huang mantém relações próximas com o presidente Donald Trump e defende a flexibilização de parte das restrições comerciais sobre semicondutores destinados ao mercado chinês.

O empresário argumenta que permitir determinadas exportações pode preservar a liderança tecnológica americana e dificultar o crescimento de concorrentes chineses.

Parlamentares dos dois principais partidos americanos, entretanto, questionam os riscos dessa estratégia para a segurança nacional.

A China rejeita as acusações de espionagem. Até agora, não foram apresentadas provas públicas de que Jensen Huang tenha fornecido informações sigilosas a Alice.

Conselho investiga presidente da companhia

No domingo (8), a Nvidia anunciou a abertura de uma investigação independente sobre o relacionamento de Huang com a empresária chinesa.

A apuração está sob responsabilidade de um comitê formado por conselheiros independentes, com assistência jurídica externa.

O executivo reconheceu a infidelidade em uma mensagem enviada aos funcionários e pediu desculpas à esposa, aos filhos e aos colegas.

A companhia afirmou não ter motivos para acreditar que seus segredos industriais ou a segurança nacional dos Estados Unidos tenham sido comprometidos. Também informou que Huang permanecerá no cargo durante a investigação.

A nova denúncia envolvendo Kimberly Powell acrescenta outra dimensão à crise. Enquanto o caso de Alice Huang envolve possíveis riscos de espionagem e violação de regras comerciais, o relacionamento com uma subordinada levanta questões sobre a governança e a aplicação das normas internas da companhia.

Não foi informado se a investigação independente já aberta pela Nvidia será ampliada para incluir as novas alegações.

Crise atinge empresa avaliada em trilhões de dólares

A sequência de revelações ocorre em um momento de forte volatilidade das ações da Nvidia, uma das empresas mais valiosas do mundo.

Entre 29 de outubro e 10 de novembro, o valor de mercado da fabricante caiu de US$ 5,149 trilhões para US$ 4,068 trilhões, segundo levantamento da consultoria Elos Ayta.

A redução de US$ 1,081 trilhão, equivalente a aproximadamente R$ 6,1 trilhões, representa uma desvalorização de cerca de 21% em oito pregões.

A queda não pode ser atribuída exclusivamente aos escândalos envolvendo Huang. O movimento também ocorre em um período de maior cautela dos investidores com os preços das ações de empresas de inteligência artificial e com a sustentabilidade dos investimentos no setor.

Ainda assim, as investigações acrescentaram um risco específico à Nvidia: a possibilidade de mudanças em sua liderança.

Fundador da companhia em 1993, Huang foi o principal responsável por transformá-la de fabricante de componentes gráficos em uma das empresas centrais da economia digital.

Seus processadores são utilizados por gigantes como Microsoft, Amazon, Google e Meta na construção de infraestrutura para inteligência artificial.

A importância do executivo para a estratégia comercial, o desenvolvimento tecnológico e as relações políticas da Nvidia torna uma eventual sucessão particularmente delicada.

Para os acionistas, o desafio agora é avaliar se as novas denúncias permanecerão restritas à esfera pessoal de Huang ou se poderão resultar em consequências administrativas, regulatórias e financeiras para a empresa.