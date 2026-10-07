ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Caso Master leva Justiça Federal a barrar precatórios sem decisão definitiva

Medidas exigem confirmação do crédito e do valor devido; CNJ e Banco Central também propõem rastrear a negociação desses direitos

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 09h21
Edifício moderno de concreto cinza com janelas verticais e curvas, refletido em um espelho dágua escuro sob um céu nublado
Sede do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília; Conselho da Justiça Federal determinou maior controle sobre a emissão de precatórios. (Max Rocha/STJ/Divulgação)
Continua após publicidade
Caso Master leva Justiça Federal a barrar precatórios sem decisão definitiva Priorize VEJA no Google

O Conselho da Justiça Federal (CJF) determinou o cumprimento imediato de medidas que impedem a emissão de precatórios e requisições de pequeno valor enquanto houver possibilidade de recurso sobre o direito ao crédito ou o montante devido. A decisão, assinada na terça-feira, 6, pelo ministro Luis Felipe Salomão, busca reduzir vulnerabilidades no sistema de pagamentos judiciais após suspeitas envolvendo créditos relacionados ao Banco Master.

Precatórios são requisições de pagamento de dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça. As requisições de pequeno valor, conhecidas como RPVs, atendem aos créditos de menor montante. Esses direitos também podem ser vendidos a terceiros, permitindo ao credor antecipar o recebimento em troca de um desconto.

A determinação exige que tanto o reconhecimento da dívida quanto seu valor estejam amparados por decisão definitiva, contra a qual não caibam recursos. Também proíbe emitir a requisição antecipadamente e bloquear o saque como forma de contornar essa exigência. Continua permitida a emissão referente a uma parcela autônoma do crédito sobre a qual não exista mais controvérsia judicial.

Salomão, que preside o Superior Tribunal de Justiça e o CJF, também assinou uma alteração na resolução que disciplina o assunto. O texto será submetido aos demais integrantes do conselho na próxima semana, mas as providências urgentes já devem ser cumpridas.

Siga
Continua após a publicidade

As medidas respondem a preocupações apresentadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes sobre precatórios ligados ao caso Master. Em manifestações recentes, ele apontou a concentração de créditos problemáticos em processos da Justiça Federal da 1ª Região e defendeu a apuração da atuação de magistrados e advogados. Também citou o cancelamento, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 16 precatórios do setor de açúcar e etanol, com determinação de devolução de 4,7 bilhões de reais ao Tesouro Nacional.

Além do controle sobre a emissão, o CJF recomendou cautela na venda desses créditos. Os magistrados deverão observar a transparência sobre o valor efetivamente pago e o deságio, desconto aplicado na negociação. A orientação também prevê verificar se o credor recebeu informações adequadas e decidiu livremente transferir seu direito, especialmente em operações com fundos de investimento e compradores profissionais.

Continua após a publicidade

Em outra frente, CNJ e Banco Central concluíram na terça-feira uma nota técnica com propostas para organizar o registro e o acompanhamento dessas negociações. O texto servirá de base para normas complementares das duas instituições e está previsto para análise na sessão virtual do CNJ de 8 a 16 de outubro. Portanto, esse conjunto de propostas ainda depende de deliberação.

O modelo prevê escritura pública para que as transferências de titularidade produzam efeitos perante a Justiça, registro eletrônico das operações e pagamento ao titular reconhecido no processo. A proposta mantém a possibilidade de venda dos créditos, mas busca impedir que meras expectativas de recebimento sejam tratadas como precatórios.

Continua após a publicidade

Uma central nacional deverá consolidar o histórico de proprietários, negociações, pagamentos, garantias e cancelamentos. O objetivo é permitir a identificação de transferências sucessivas e inconsistências antes da liberação dos recursos, reduzindo o risco de que um mesmo crédito seja negociado mais de uma vez sem o devido controle.

Publicidade
TAGS:
Banco Master
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).