Casino propõe a GPA reorganização com a compra de rede colombiana Éxito

O Casino propôs ao GPA uma reorganização dos ativos do grupo francês de varejo na América Latina, plano que inclui a compra pela companhia brasileira da rede colombiana Éxito e a migração da empresa para o segmento Novo Mercado, da B3. O plano, que conta com apoio da diretoria executiva do GPA, foi divulgado na noite desta quarta-feira, 26, e também prevê que o Casino vai comprar as ações de controle do grupo brasileiro de varejo detidas indiretamente pela Éxito “a preço justo”.

A compra da Éxito pelo GPA seria feita por meio de oferta pública e em dinheiro, segundo o plano divulgado. A empresa afirmou que o preço de “indicação da diretoria” para a operação poderia ser entre 16 mil e 18 mil pesos colombianos (19,31 a 21,72 reais) por ação da Éxito. O papel fechou nesta quarta-feira a 14.520 pesos. A proposta ocorre dias depois que o GPA vendeu o controle da rede de móveis e eletrodomésticos Via Varejo, que passou a ser detida pela família do empresário veterano do setor Michael Klein.

“O conselho de administração acredita que essa transação trará benefícios ao GPA, com a simplificação da estrutura na América Latina e uma melhora significativa na governança. Além disso, o conselho de administração espera que essa transação permita ao GPA aumentar sensivelmente sua base de potenciais investidores”, afirmou o GPA em comunicado ao mercado.

A empresa afirmou que a migração para o Novo Mercado, segundo a proposta, será feita com a conversão da totalidade das ações preferenciais do GPA em ações ordinárias à razão de 1 para 1. Para avaliar a proposta, o conselho de administração do GPA aprovou a formação de um comitê especial formado pelos membros independentes Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves e Luís Nelson Guedes de Carvalho. O comitê vai contratar assessores legais e financeiros para assessorá-lo na avaliação do plano.

As ações do GPA encerraram nesta quarta-feira em queda de 1,5%, a 84,61 reais, enquanto o Ibovespa fechou em alta de 0,6%. Já os papéis do Casino tiveram ganho de 3,1%, a 29,98 euros.