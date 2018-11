Casas Bahia, Pontofrio e Extra testam serviço de entrega no mesmo dia

A Via Varejo, administradora das marcas Casas Bahia, Pontofrio e Extra.com, começou a testar o serviço de entrega no mesmo dia de produtos comprados pela internet. Inicialmente, essa opção estará disponível apenas para as compras realizadas em uma distância de até cinco quilômetros da loja Casas Bahia da Liberdade, região central de São Paulo.

O diretor de Logística da Via Varejo, Edgard Liberali Filho, disse que o plano é estender o serviço de entrega no mesmo dia para todas as capitais do país até o primeiro trimestre de 2019. Mas isso acontecerá gradualmente.

“O cronograma desenhado prevê ampliar para outras lojas da capital de São Paulo. Vamos analisar quais têm mais potencial de aderência. Depois vamos para a Grande São Paulo e assim sucessivamente, até chegar a outras capitais”, diz Liberali Filho.

Para que a entrega seja feita no mesmo dia, além da distância, é preciso que a compra seja aprovada até 17h. O cliente precisa pagar ainda uma taxa de 45 reais. A previsão é que a compra chegue até 21h em seu endereço pessoal.

A Via Varejo fez uma parceria com uma empresa de entregas para colocar o serviço em operação. O serviço começou a ser testado entre abril e maio. Por enquanto, a adesão não empolgou muito os clientes: são feitas de 2 a 3 entregas por dia por esse sistema.

Mas a rede afirma que o serviço ainda não foi divulgado e que a adesão deve ser maior quando isso acontecer.

Liberali afirmou que mais de 50% das entregas da Via Varejo ocorrem em até 48 horas. E que 98% atendem o prazo definido pelo cliente. O valor da entrega convencional é de 17 reais, em média, mas há produtos em promoção com taxa gratuita.