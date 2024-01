Palmeiras fatura R$ 13 milhões com carteira digital

A Palmeiras Pay, plataforma que funciona como um banco banco digital, aliado a venda de produtos licenciados, chegou a um ano de existência nesta semana comemorando 500 mil usuários cadastrados e presença em 92% das cidades brasileiras. O valor equivale a um faturamento de 13 milhões de reais. O produto ainda conta com vantagens de desconto para compras no ecossistema de consumo do clube e produtos adicionais como cartões de crédito, seguros e investimentos. “Os números ainda estão no início da jornada, mas já revelam a grande oportunidade criada de conexão de paixão e consumo de forma constante e diária”, explica Reginaldo Diniz, sócio-fundador da agência End to End, que auxilia o Palmeiras na gestão do produto.

Diniz acredita que o Palmeiras, diferente dos demais clubes, criou um produto considerado white label, em que a marca do clube se sobrepõe a do banco, criando uma sinergia e idenficação com o torcedor, até então inexplorada. A outra sacada, ele acredita, é o crosselling com o programa de sócios Avanti, já que toda abertura de conta ou de cartão de crédito dá direito a uma degustação no programa de relacionamento do Palmeiras. “Isso permite aumento significativo de base de dados e de clientes, visão ampliada sobre comportamento de consumo, opt in de dados ligados à LGPD, expansão do programa além do estádio, e uma capacidade de criar linha de crédito que poucos produtos similares possuem”, complementa.