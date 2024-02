Carros seminovos ficam 3,7% mais baratos em janeiro, segundo a OLX

O preço médio final de venda de um veículo no Sudeste em janeiro custou, em média, 35 400 reais. O valor é um pouco abaixo da média nacional do período, de 38 000 reais. É o que aponta a nova edição do Relatório de Preços do Data OLX Autos, braço de análises do mercado automotivo da maior plataforma de compra e venda online de automóveis no país. O estudo também mostra que, nos quatro estados avaliados, o valor inicialmente anunciado ficou em torno de 54 000 reais; já no cenário nacional foi de 55 000 reais. “Os preços dos carros transacionados se encontram em queda desde julho de 2023, indicando que o cenário automotivo volta à normalidade, com a depreciação usual dos veículos usados”, explica o vice-presidente de Autos e Comercial do Grupo OLX, Flávio Passos.

O relatório analisou os valores dos automóveis anunciados e comercializados por meio da OLX entre julho de 2022 e janeiro deste ano, tanto entre os estados do Sudeste, quanto nacionalmente.

Segundo o relatório, no comparativo de janeiro de 2024 com o mesmo período do ano passado, o preço mediano dos anúncios aumentou 13,3%. Já os preços dos vendidos registraram deflação de 3,7%.

Os seminovos (com até 3 anos) foram anunciados por, em média, 85 900 reais. Já os automóveis acima de 14 anos são os mais baratos, com valor médio de 19 900 reais.

No recorte por tipo de carroceria, o relatório observou uma mudança. Desde julho de 2022, as picapes lideravam em preço médio anunciado, mas a partir de outubro de 2023, os Sedãs assumiram a frente, alcançando valor de 88 900 reais em janeiro, enquanto as picapes caíram para 85 000 reais no mês passado. Os modelos Sedã foram anunciados por, em média, 50 900 reais e os do tipo Hatch por 37 900 reais.

Já no Sudeste, os SUVs superaram as picapes em valorização do preço médio de anúncio cerca de um ano e meio mais cedo do que ocorreu na média nacional, tendo acontecido ainda em 2022. Em janeiro, segundo o estudo, os carros da categoria líder foram anunciados por, em média 86 900 reais, seguida pelas picapes (79 200 reais), Sedãs (50 200 reais) e os automóveis do tipo Hatch, com 37 000 reais.