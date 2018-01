Carrefour anuncia plano para combater avanço da Amazon

O novo presidente-executivo do Carrefour, Alexandre Bompard, anunciou hoje que vai reduzir custos e aumentar o investimento em comércio eletrônico para enfrentar a concorrência da Amazon. A rede também planeja abrir o capital do Carrefour China para investidores locais. As medidas fazem parte do plano para impulsionar o crescimento do segundo maior varejista do mundo.

No Brasil, o grupo varejista francês pretende acelerar o formato atacarejo, com a abertura de 20 lojas Atacadão por ano.

Alexandre Bompard, no comando apenas desde julho e encarregado de impulsionar o fluxo de caixa, prometeu investir 2,8 bilhões de euros (3,4 bilhões de dólares) no comércio digital até 2022, seis vezes seu investimento atual, já que o Carrefour quer se tornar mais competitivo no varejo online.

Sob pressão para aumentar o lucro, Bompard também anunciou economia de custos de 2 bilhões de euros até 2020, incluindo um plano de demissão voluntária para 2.400 funcionários em sua sede francesa.

“Devemos renovar o nosso modelo, simplificando a nossa organização, abrindo-nos a parcerias, melhorando a nossa eficiência operacional”, disse Bompard em comunicado.