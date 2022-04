Carnaval fora de época vira ponto facultativo e terá emenda para servidor

O Ministério da Economia, responsável pelo calendário de feriados do país, adicionou mais uma folga na folhinha. 22 de abril, aniversário do Descobrimento do Brasil, será ponto facultativo neste ano, conforme portaria publicada nesta terça-feira, 19, no Diário Oficial da União. Com isso, servidores públicos federais não terão expediente um dia após o Tiradentes, quando será festejado o Carnaval fora de época no país.

Com o avanço da variante ômicron, a folia marcada para 1º de março não teve festejos típicos, como desfile de escolas de samba e grandes festas de Carnaval. A maioria dos estados puxou a festa para o feriado de Tiradentes. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, que realizarão os desfiles no Anhembi e Marquês de Sapucaí, respectivamente, a partir de sexta-feira, as prefeituras já haviam decretado a emenda. No Rio, inclusive, a quarta-feira pré-Tiradentes também é ponto facultativo.

O decreto do Ministério da Economia, no entanto, não muda nada para quem é CLT. Conforme explicou VEJA, a decisão da emenda ou não do feriadão é de decisão de cada empresa. Assim, caso o patrão permita a folga na sexta-feira, pode decidir pela compensação das horas. No caso de outros servidores públicos, a folga ou não na “nova” sexta-feira gorda, depende de governos estaduais e municipais.