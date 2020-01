Carlos Ghosn mantinha 2º passaporte francês trancado em mala

Carlos Ghosn, ex-presidente da aliança Renault-Nissan, que fugiu do Japão, onde cumpria prisão domiciliar, tinha dois passaportes franceses, incluindo um que ficava em uma mala trancada. Nascido no Brasil, ele também tem cidadania libanesa e francesa.

Ghosn deixou o Japão na segunda-feira em um jato particular. Após uma escala em Istambul, na Turquia, seguiu para Beirute, no Líbano, onde entrou com um dos seus passaportes franceses. Segundo a rede japonesa NHK, Ghosn teria recebido permissão de um tribunal japonês para que mantivesse um deles em uma mala trancada. O documento servia como visto de curta duração no arquipélago e ele precisava utilizá-lo em seus deslocamentos internos. Os outros três passaportes do empresário (brasileiro, libanês e francês) estão sob controle de seus advogados.

Ghosn responde a quatro acusações de crimes financeiros e foi preso pela primeira vez em novembro de 2018. Ele cumpria detenção provisória sob fiança desde abril de 2019. Ghosn podia sair de casa, mas no acordo feito não deveria deixar o Japão ou conversar com sua esposa, Carole Ghosn. O empresário teria conseguido escapar do Japão em um jatinho privado com a ajuda de uma empresa privada de segurança, segundo a agência Reuters.

Nesta quinta-feira, 2, autoridades turcas lançaram uma investigação sobre a fuga do empresário e sete pessoas foram presas, incluindo quatro pilotos. No Japão, a policia local fez buscas na casa que o empresário vivia em Tóquio. Investigadores buscam imagens de vídeo de residências vizinhas que tenham registrado a saída de Ghosn. No Japão, estrangeiros devem se deslocar com seu passaporte ou um documento de identidade fornecido por um governo. Porém, o banco de dados da Agência do Serviço de Imigração não tem registro da partida de Ghosn do Japão. A promotoria e a polícia estão buscando detalhes de como o executivo escapou do país. O empresário chegou ao Líbano na segunda-feira e na terça-feira afirmou em comunicado que "Não fugi da justiça –escapei da injustiça e da perseguição política". Segundo o pronunciamento, Ghosn afirma que não será mais refém do sistema judicial japonês, que chamou de fraudulento e "que se presume culpa, a discriminação é desenfreada e direitos humanos básicos são negados". Na próxima semana, o empresário deve conceder entrevista coletiva, conforme informação de sua equipe de comunicação.