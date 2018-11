Carf suspende julgamento bilionário da fusão do Itaú com Unibanco

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) tirou da pauta o julgamento marcado para a próxima quarta-feira (7) envolvendo um caso bilionário da fusão do Itaú com o Unibanco, após uma decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

Subordinado ao Ministério da Fazenda, o Carf informou nesta segunda-feira (5) que o assunto foi tirado da pauta após a presidente em exercício do TRF1 ter dado “efeito suspensivo ao agravo regimental interposto pela empresa até seu julgamento definitivo pelo tribunal”.

Em agosto, o TRF1 suspendeu os efeitos de uma liminar que impedia que o Carf julgasse o processo que discute a fusão entre Itaú e Unibanco, que completa dez anos neste ano. A união ocorreu em 2008.

O processo teve origem com um recurso da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que defende a cobrança de uma alíquota de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL), após a Receita Federal apontar que a fusão gerou ganho de capital tributável. O valor em questão é estimado em cerca de 25 bilhões de reais.

Em abril do ano passado, por cinco votos a três, uma câmara baixa do tribunal derrubou a cobrança bilionária de IRPJ e CSLL.

Consultado, o Itaú Unibanco não respondeu de imediato a um pedido de comentário.