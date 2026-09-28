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Capacidade de data centers em São Paulo cresce 91% em um ano

Região do entorno da capital já é o principal parque de dados da América Latina, de acordo com levantamento da Cushman & Wakefield

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 13h10
Vista de baixo de uma subestação de energia com cabos elétricos e isoladores suspensos em estruturas metálicas e de concreto, sob um céu nublado. À esquerda, parte de um edifício cinza com janelas retangulares e uma fachada escura.
Rede de data center instalado em Barueri, na região metropolitana São Paulo (Maira Erlich/Bloomberg/Getty Images)
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A capacidade operacional de data centers no eixo São Paulo–Campinas cresceu 91% em um ano, passando de 346 megawatts no primeiro semestre de 2025 para 661 megawatts no mesmo período de 2026, segundo levantamento da Cushman & Wakefield, empresa global especializada em serviços imobiliários corporativos. O resultado consolida a região como o principal mercado de data centers da América Latina.

Além da capacidade já em operação, o eixo composto pelas duas cidades paulistas possui 250 megawatts em projetos em construção e outros 2.066 megawatts planejados. O volume planejado equivale a mais de três vezes a capacidade operacional atual e supera, somados, os projetos previstos em Querétaro, no México, Santiago, no Chile, e Bogotá, na Colômbia, que totalizam cerca de 1.47o megawatts.

Apesar da expansão da oferta, a consultoria destaca que a vacância dos projetos que já estão em operação permaneceu baixa, ficando 4,1% no primeiro semestre no eixo de São Paulo, indicando a alta demanda por esse tipo de infraestrutura.

A Cushman & Wakefield também destaca os novos impulsos que o Brasil deve receber com o Redata, novo regime de incentivos tributários aprovado em setembro. O Redata prevê a suspensão de tributos federais sobre equipamentos destinados à instalação, ampliação e modernização desses empreendimentos.

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“O mercado brasileiro já vinha apresentando crescimento consistente antes da sanção do Redata”, disse Dennys Andrade, chefe de pesquisa e intligência de mercado da Cushman & Wakefield no Brasil. “A redução dos custos de implantação pode favorecer o avanço dos projetos, mas sua viabilidade continuará dependendo de fatores como disponibilidade de energia, conectividade, terrenos adequados, licenciamento e segurança regulatória.”

Com 661 megawatts em operação, o hub de São Paulo tem quase o dobro da capacidade de Querétaro, que registra 336 megawatts, e supera Santiago, com 272 megawatts, e Bogotá, com 58 megawatts.

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Consideradas todas as Américas, contudo, os Estados Unidos continuam sendo o principal centro deste mercado: o estado da Virgínia, por exemplo, seu maior parque, tem 12.338 megawatts em operação, enquanto a cidade de Atlanta possui 3.488 megawatts. Além disso, dos 38 gigawatts que já estão em construção em todo o continente (equivalente a 38.000 megawatts), 92% estão nos Estados Unidos.

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