Lula sanciona incentivo que pode levar a corrida bilionária por data centers no Brasil

O Brasil entrou oficialmente na disputa para atrair uma das infraestruturas mais estratégicas da economia digital.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira, 15, o Redata, regime que concede incentivos tributários para empresas que instalarem ou ampliarem data centers no país.

A medida reduz o custo de equipamentos usados em centros de processamento de dados justamente quando a explosão da inteligência artificial transforma essas instalações em ativos estratégicos.

A estimativa do governo é que a suspensão de tributos represente uma renúncia de R$ 5,2 bilhões em 2026, valor que deve cair para cerca de R$ 1 bilhão nos dois anos seguintes.

O programa, porém, não entrega o benefício sem exigir contrapartidas. As empresas terão de cumprir requisitos ambientais, destinar uma parcela da capacidade ao mercado brasileiro e investir em pesquisa e desenvolvimento.

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A intenção é evitar que o incentivo se transforme apenas em uma vantagem tributária para grandes companhias estrangeiras e fazer com que parte do valor gerado pela nova infraestrutura permaneça no país.

A aposta é ambiciosa.

Segundo estimativas apresentadas pelo governo e pelo setor, o Redata pode ajudar a destravar investimentos de centenas de bilhões de reais em uma indústria que envolve não apenas tecnologia, mas também energia, transmissão, construção, telecomunicações e segurança de dados.

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A corrida pelos computadores que sustentam a IA

Data centers deixaram de ser uma infraestrutura invisível da internet. São eles que concentram os servidores responsáveis por armazenar dados e executar aplicações de computação em nuvem, além de treinar e operar modelos de inteligência artificial.

O avanço da IA tornou essas instalações particularmente disputadas. Modelos mais sofisticados exigem enormes volumes de processamento e, consequentemente, instalações capazes de fornecer energia e refrigeração de forma contínua.

Nos Estados Unidos, a expansão dos data centers já começa a alterar o planejamento energético.

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A Administração de Informação de Energia americana estima que o consumo de eletricidade do país chegará a 4,2 trilhões de quilowatts-hora em 2026 e 4,35 trilhões em 2027, com os data centers voltados à IA entre os principais vetores do aumento da demanda.

O Brasil tenta capturar uma parte dessa expansão. A vantagem potencial está na combinação de uma matriz elétrica com elevada participação de fontes renováveis, disponibilidade de terrenos, conexão por cabos submarinos e potencial de geração de energia eólica e solar.

Mas há um problema: ter energia renovável não significa necessariamente ter energia disponível no local e no momento em que um data center precisa dela.

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O Brasil quer trazer os dados de volta

Há também uma dimensão de soberania digital por trás do programa.

Segundo dados apresentados pela Anatel, cerca de 60% da carga digital brasileira é processada fora do país. O governo atribui parte dessa dependência ao custo: uma estimativa apresentada pelo Ministério da Fazenda aponta que processar dados no Brasil chega a ser 30% mais caro do que fazê-lo no exterior.

Isso significa que uma parcela relevante da infraestrutura usada por empresas e consumidores brasileiros está fisicamente instalada em outros países.

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O Redata tenta mudar essa equação. Ao reduzir o custo de aquisição de servidores, equipamentos de rede, sistemas de armazenamento e outros componentes, o governo espera tornar a instalação de grandes centros de processamento mais competitiva.

O incentivo alcança a suspensão de Imposto de Importação, PIS/Cofins, PIS/Cofins-Importação e IPI sobre equipamentos enquadrados no programa. A suspensão poderá durar até cinco anos, conforme as regras do regime.

Na prática, a medida procura reduzir uma das barreiras de entrada de um negócio intensivo em capital.

Um data center exige bilhões de reais antes mesmo de começar a gerar receita, e uma parcela importante do investimento está concentrada justamente em equipamentos de tecnologia.

O preço da aposta

O benefício fiscal, entretanto, tem um custo imediato para o governo.

A previsão de R$ 5,2 bilhões em renúncia em 2026 transforma o Redata em uma aposta de política industrial.

O raciocínio de Brasília é que a perda de arrecadação seja compensada, no futuro, por investimentos, empregos, atividade econômica e pela formação de uma infraestrutura digital que hoje é contratada no exterior.

A questão é quanto desse investimento efetivamente virá.

A experiência internacional mostra que incentivos fiscais são apenas uma parte da equação.

Para um data center de grande porte, disponibilidade de energia, qualidade da transmissão, conectividade, segurança jurídica, acesso à água para refrigeração e velocidade de licenciamento podem ser tão importantes quanto a carga tributária.

O próprio sistema elétrico brasileiro já sente o impacto da corrida.

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) acompanha o crescimento acelerado dos pedidos de conexão de grandes data centers porque essas instalações representam cargas capazes de alterar o planejamento da transmissão. Em um levantamento realizado no fim de 2025, projetos em processo de avaliação junto ao governo somavam 26,2 gigawatts, contra 19,8 gigawatts dois meses antes. A EPE ressalva que pedidos de conexão não significam que todos os empreendimentos serão efetivamente construídos.

A conta chega pela energia

Esse é um dos pontos mais delicados do novo regime.

Um data center funciona ininterruptamente e precisa de fornecimento estável. Além dos servidores, a instalação demanda sistemas de refrigeração, baterias, equipamentos de segurança e redundância. Quanto maior a capacidade computacional, maior tende a ser a demanda elétrica.

A EPE afirma que, embora os data centers ainda representem uma parcela relativamente pequena do consumo total brasileiro, eles estão crescendo rapidamente e já provocam aumento de carga em determinadas regiões. Por isso, a expansão precisa ser coordenada com novos investimentos em geração e transmissão.

Um estudo da Schneider Electric em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços estima que a capacidade instalada de data centers no Brasil poderia chegar a 26 GW ou 45 GW até 2050, dependendo principalmente da expansão da infraestrutura elétrica e da disponibilidade de fontes renováveis.

Ou seja: o incentivo tributário pode atrair empresas, mas não resolve sozinho o gargalo físico que pode limitar a expansão do setor.

O que as empresas terão de entregar

Para receber os benefícios do Redata, as empresas precisarão cumprir uma série de compromissos.

Entre eles está a obrigação de disponibilizar ao menos 10% da capacidade de processamento, armazenamento e tratamento de dados para o mercado brasileiro.

Também será necessário atender critérios de sustentabilidade, garantir o suprimento de energia por contratos ou autoprodução a partir de fontes limpas ou renováveis e cumprir requisitos de eficiência hídrica para o resfriamento dos equipamentos.

Há ainda uma exigência de investimento. As empresas deverão aplicar 2% do valor dos produtos adquiridos com o benefício em projetos no país, direcionados à pesquisa, desenvolvimento e inovação relacionados à economia digital.

O texto cria incentivos adicionais para a descentralização dos investimentos.

Empresas instaladas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste poderão cumprir algumas das contrapartidas em níveis reduzidos, enquanto ao menos 40% dos investimentos em determinados programas de desenvolvimento da economia digital deverão ser destinados a essas regiões.

A lógica é tentar impedir que a nova indústria se concentre exclusivamente em São Paulo, onde já existe a maior concentração de infraestrutura digital do país.

Uma disputa que vai muito além dos impostos

O Brasil não está sozinho nessa corrida.

Governos de diferentes países vêm oferecendo incentivos para atrair data centers porque a localização dessas estruturas passou a ser considerada parte da infraestrutura estratégica da economia.

O país que concentra servidores, capacidade computacional e conectividade também ganha relevância na cadeia de serviços digitais e de inteligência artificial.

A Anatel destaca que a expansão dos data centers está ligada a setores como computação em nuvem, inteligência artificial, segurança digital e serviços financeiros.

A agência também aponta a necessidade de uma estrutura regulatória capaz de acompanhar o crescimento do mercado.

Nesse cenário, o Brasil tem uma carta particularmente forte: sua matriz elétrica. Mas também enfrenta uma contradição. Quanto mais data centers forem atraídos, maior será a necessidade de ampliar geração e transmissão para abastecê-los.

O governo, portanto, está oferecendo um desconto tributário para trazer uma indústria cuja expansão exigirá mais investimentos em infraestrutura física.

O teste começa agora

A sanção de Lula encerra a longa disputa política em torno do Redata, mas abre uma etapa mais difícil: transformar o incentivo em investimentos reais.

O programa começou como uma medida provisória editada em setembro de 2025. A MP perdeu validade em fevereiro de 2026 sem ser votada pelo Congresso.

O conteúdo foi então levado para o PL 278/2026, aprovado pela Câmara e posteriormente pelo Senado, antes de chegar à sanção presidencial.

Agora, a regulamentação terá papel decisivo para definir como as empresas poderão aderir, comprovar as contrapartidas e acessar os benefícios.

O governo está, na prática, fazendo uma aposta de longo prazo: abrir mão de bilhões de reais em impostos hoje para tentar colocar o Brasil no mapa da infraestrutura que sustentará a próxima fase da economia digital.

O sucesso do Redata, porém, não será medido pelo número de empresas que aderirem ao programa. Será pela capacidade de transformar renúncia fiscal em data centers construídos, energia disponível, empregos, pesquisa e capacidade computacional instalada no país.

Se isso acontecer, o Brasil poderá deixar de ser apenas consumidor da infraestrutura estrangeira que sustenta a inteligência artificial e passar a disputar uma posição na sua própria cadeia de produção.

Se não acontecer, o Redata terá sido apenas mais um incentivo tributário caro em um país que ainda procura a fórmula para transformar vantagens naturais em investimentos de grande escala.