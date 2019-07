Câmara encerra fase de debates e Previdência deve ser votada nesta quarta

O plenário da Câmara dos Deputados encerrou, na madrugada desta quarta-feira 10, a fase de debates sobre a proposta da proposta da reforma da Previdência. O requerimento para finalizar o processo, mesmo sem o esgotamento da lista de discussão, foi aprovado por 353 votos a 118. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), convocou nova sessão para as 9h desta quarta-feira, quando será analisado o próximo passo: a votação do texto-base, que deve ocorrer no mesmo dia.

Após essa votação, serão debatidas possíveis emendas ao texto – como a questão dos estados e municípios ou das aposentadorias de agentes de segurança, temas retirados do relatório final. Maia estabeleceu um prazo para que o projeto seja votado em dois turnos na Casa antes do início do recesso parlamentar, no próximo dia 18.

