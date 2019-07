O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou, neste domingo, 7, que o governo estima ter 330 votos favoráveis à reforma da Previdência na Câmara. São necessários 308 votos dos 513 deputados para que a proposta passe. Onyx se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na residência oficial do parlamentar.

“A gente tem um cálculo assim, vamos dizer, realista, com pé bem no chão, e a gente caminha para ter algo em torno de 330 [votos], que poderá ser até mais do que isso”, disse o ministros após o encontro.

No sábado, Maia também mostrou otimismo com a aprovação da reforma. O presidente da Câmara evitou falar em números, mas disse que a proposta deve passar na Casa com “boa margem”.

A expectativa é de que o texto-base do relator, deputado Samuel Moreia (PSDB-SP), comece a ser analisado no plenário da Casa na terça-feira 9. Os aliados do governo trabalham para aprovar a reforma antes do recesso parlamentar, que terá início em 18 de julho.

A comissão especial da reforma da Previdência aprovou, na quinta-feira 4, o parecer de Samuel Moreira por 36 votos a 13. O texto deixou de fora pontos que ainda são negociados por líderes partidários e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, como a inclusão de estados e municípios e a flexibilização das regras de aposentadoria para agentes de segurança pública.