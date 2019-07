Câmara começa a discutir reforma da Previdência que deve ser votada na 4ª

O plenário da Câmara dos Deputados começou a discutir oficialmente por volta das 21 horas desta terça-feira a proposta da reforma da Previdência. A sessão foi aberta pelo presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) por volta das 17 horas, mas nesse meio tempo os parlamentares debateram um projeto de lei que regulamenta a vaquejada e o rodeio no Brasil – aprovado por 402 votos a 34.

Maia passou o dia em encontros com líderes partidários para conseguir votar a reforma ainda hoje, o que pelo adiantado do horário não parece ser factível. Segundo pessoas próximas a ele, a expectativa é que a PEC seja votada na quarta-feira. Conforme o prometido, os partidos de oposição encabeçados por PT, PSB e Rede já lançaram mão do que eles próprios chamaram de “kit obstrução”. O objetivo deles, segundo eles, é conseguir virar votos nesse tempo. “É um kit amplo, geral e irrestrito. Como nós temos segurança que o governo não tem nem 280 votos. Temos pelo menos 72 horas de tempestade”, disse o deputado José Guimarães, líder do PT na Câmara.

A obstrução será feita por meio da apresentação de diversos requerimentos. Até o momento, já foram apresentados mais de 70 destaques ao texto principal. Maia já demonstrou que não irá se intimidar, e avisou que hoje terá “uma longa noite”. “Não estamos com pressa para ir embora, estamos com pressa para votar a Previdência”, afirmou ele.