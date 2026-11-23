A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, 23, por 353 votos favoráveis e 128 contrários, o texto-base do projeto de ajuste fiscal do governo Lula. Os deputados mantiveram a versão final aprovada pelo Senado, sem alterações no conteúdo principal do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026. Com a votação, a proposta avança na Câmara, mas ainda precisa passar pela análise dos destaques — propostas que tentam modificar trechos específicos do texto.

O projeto reúne medidas para ampliar o espaço fiscal do governo federal e reorganizar despesas e regras orçamentárias. Pelas estimativas apresentadas pelo Executivo durante a tramitação, as medidas podem abrir espaço de 56 bilhões de reais no Orçamento de 2027.

Os desafios do governo Lula 4

O que prevê o projeto de ajuste fiscal?

Entre os pontos da proposta estão mudanças nas regras de crescimento das despesas públicas, restrições ao uso de créditos tributários para compensar débitos de natureza diferente e alterações nos repasses da União a estados e municípios relacionados à Lei Kandir. O texto também estabelece medidas para limitar despesas e reorganizar a execução orçamentária.

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A versão aprovada pelos deputados é a mesma que passou pelo Senado na semana passada, depois de negociações em torno de pontos do projeto. Na Casa, o texto foi relatado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) e recebeu ajustes durante a análise dos destaques.

O que acontece agora?

Com a aprovação do texto-base, os deputados passam a votar os destaques apresentados à proposta. Esses dispositivos permitem que os parlamentares tentem alterar pontos específicos do projeto, retirando ou modificando trechos do texto principal.

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A votação dos destaques pode mudar a redação final aprovada pela Câmara. Caso haja alterações em relação à versão enviada pelo Senado, o projeto precisará retornar à Casa para nova análise. Se o texto for mantido sem mudanças, poderá seguir para as próximas etapas de tramitação.

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