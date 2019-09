Caixa tem lucro de R$ 7,5 bi no primeiro semestre, mostram dados do BC

A Caixa Econômica Federal teve lucro líquido de R$ 7,533 bilhões no primeiro semestre deste ano, o que equivale a uma alta de 13,2% em relação ao mesmo período de 2018, segundo dados disponíveis no site do Banco Central. A Caixa Econômica anunciou nesta segunda que divulgará seus resultados consolidados do semestre na terça-feira pela manhã.

As receitas do banco estatal com prestação de serviços e cobrança de tarifas somaram R$ 13,2 bilhões no período, avanço de 1,2% sobre o ano passado. Também na comparação semestral, as despesas da Caixa com pessoal avançaram 3,2%, para R$ 10,75 bilhões, enquanto as demais despesas administrativas recuaram 13,4%, para R$ 4,89 bilhões.

O resultado da provisão para créditos de difícil liquidação, que reflete quanto um banco espera ter de perdas com calotes, somou R$ 6,2 bilhões, segundo dados do Banco Central. Um ano antes, a Caixa fizera provisão para perdas com inadimplência de R$ 7,1 bilhões.

(Com Reuters)