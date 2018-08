Caixa reduz juros do crédito imobiliário com recursos da poupança

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira a redução da taxa de juros das linhas de crédito habitacional financiadas com recursos da poupança. No caso dos financiamentos pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), a taxa mínima passa de 9% para 8,75% ao ano. Para imóveis financiados pelo Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), a taxa mínima cai de 10% para 9,5% ao ano.

A medida ocorre depois de outros bancos cortarem os juros de seus financiamentos habitacionais – caso do Santander e do Unibanco. Com essa estratégia, a Caixa tenta recuperar o posto de instituição com a menor juro de financiamento imobiliário do mercado. Em maio, o Itaú reduziu sua taxa mínima para 8.8% ao ano. O Santander já oferecia um juro de 8,9% desde abril.

Podem ser financiados pelo STF imóveis residenciais de até 950 mil localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal. Para as demais localidades, o financiamento está limitado a imóveis de até 800 mil reais.

A Caixa também anunciou ampliação de 70% para 80% da cota de financiamento de imóveis usados. Com isso, o interessado na compra de um imóvel precisa dar uma entrada menor na hora de comprar a casa. As mudanças entram em vigor nesta sexta-feira, 24.

O orçamento da Caixa para financiamento habitacional é de 82,1 bilhões de reais em 2018. O banco ainda é líder na concessão de crédito habitacional, com 69,3% das operações.

Redução anterior

Em abril, a Caixa já havia reduzido em até 1,25 ponto percentual as taxas de juros do crédito imobiliário para operações com recursos da poupança e aumentado o limite de cota para financiamento de 50% para 70%.

Além disso, o banco retomou o financiamento de operações de interveniente quitante (imóveis com produção financiada por outros bancos) com cota de até 70%. Já em julho o banco reduziu em média de 1 a 2 pontos percentuais ao ano as taxas do crédito imobiliário para pessoa jurídica.