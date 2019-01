Cabify e Easy Taxi anunciam integração global de operações

A Cabify e a Easy anunciaram nesta quarta-feira, 23, uma junção global para as operações de corridas de carros particulares com as de táxis. Agora, usuários do Cabify podem solicitar um táxi da Easy em todas as cidades que o aplicativo opera, tanto no Brasil como no mundo.

Além do Brasil, a Cabify e a Easy vão operar de forma conjunta na Espanha, Colômbia, México, Peru, Chile, Equador e Argentina. As duas empresas fazem parte do grupo espanhol Maxi Mobility.

Hoje, além de pedir carro particular e táxi, o usuário do Cabify também pode solicitar pelo app uma corrida de helicóptero. Desde 2017 a Cabify permite a contratação de voos pela Voom, subsidiária da Airbus. O serviço está disponível para usuários de São Paulo e da Cidade do México, onde a empresa de táxi aéreo opera.

As empresas também devem trazer para o Brasil o serviço de compartilhamento de patinetes elétricos. O serviço já está em operação na Espanha e no México.

Corridas localizadas

Apesar da junção, a opção de solicitar táxi pelo aplicativo da Cabify não aumenta o número de praças atendidas pela empresa. Atualmente, a Cabify está em nove cidades (Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Canoas, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo). A Easy opera em 58 cidades do país.

“Por enquanto o mercado está irracional para expandirmos com sustentabilidade, quando ele voltar a se racional, pensamos em cidades do Nordeste, que têm grande potencial para nossos serviços”, afirmou Jorge Pilo, executivo da Cabify e da Easy para o Brasil.