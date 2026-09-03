C6 Bank compra startup Alymente e entra no mercado de benefícios

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O C6 Bank anunciou a aquisição da Alymente, startup de benefícios corporativos, marcando sua entrada no mercado de R$ 150 bilhões anuais. Com a compra, que aguarda aprovação do BC, o C6 ampliará seu portfólio para empresas, oferecendo soluções como vale-alimentação e vale-refeição, além de ferramentas de RH. A Alymente se tornará C6 Benefícios.

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O C6 Bank fechou acordo para comprar a startup de benefícios corporativos Alymente, segundo nota enviada à imprensa nesta quinta-feira, 3. A conclusão da operação ainda depende de aprovação do Banco Central e do cumprimento de condições precedentes. O C6 Bank tem o JPMorgan como sócio.

A aquisição marca a entrada do banco no mercado de benefícios corporativos, que movimenta mais de 150 bilhões de reais por ano no Brasil, e amplia o portfólio oferecido a clientes empresariais. A Alymente oferece soluções como vale-alimentação, vale-refeição e ferramentas para gestão de benefícios e funcionários.

Fundada em 2017, a Alymente é uma plataforma de benefícios flexíveis com atuação nacional e mais de 100 mil beneficiários. Entre seus clientes estão Heineken, Nissan, BIC e Pernod Ricard. A empresa oferece um cartão multibenefícios com nove categorias, incluindo alimentação, mobilidade e bem-estar, além de serviços como telemedicina, apoio psicológico e acesso a academias.

A plataforma também reúne ferramentas voltadas às áreas de recursos humanos, como gestão de premiações, frotas, despesas corporativas e reembolsos. A empresa permite ainda que as companhias personalizem a oferta de benefícios de acordo com as necessidades de seus funcionários.

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Após a conclusão da operação, a Alymente passará a se chamar C6 Benefícios, e o cartão será emitido pela Mastercard. A aquisição faz parte da estratégia do C6 Bank de ampliar sua atuação no segmento de pessoas jurídicas e oferecer uma gama maior de serviços em um único ambiente.

O banco já oferece às empresas conta, pagamentos e recebimentos, maquininhas, cartões, crédito, investimentos e soluções internacionais. Com a aquisição, os clientes da Alymente também poderão ter acesso ao portfólio financeiro do C6 Bank.

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Para Ricardo Botelho, head de pessoa jurídica do C6 Bank, a operação reforça a estratégia de transformar a instituição em um banco completo para empresas.

“Com essa aquisição, incorporamos uma plataforma pronta e uma equipe que já conhece o setor. É mais um passo na nossa estratégia de ser um one-stop shop para o cliente PJ, reunindo em um único lugar soluções para diferentes necessidades das empresas”, diz Botelho.

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A aquisição ocorre enquanto o C6 Bank prepara a expansão de sua oferta para empresas. Nos próximos meses, o banco pretende lançar uma solução de folha de pagamento, que permitirá às companhias concentrar na instituição também o pagamento dos salários de seus funcionários.

Mercado de benefícios

A entrada do C6 Bank ocorre em um mercado que movimenta mais de 150 bilhões de reais por ano no Brasil e atende mais de 22 milhões de trabalhadores, considerando os segmentos de vale-alimentação e vale-refeição.

Apesar do tamanho, o setor ainda é concentrado. Quatro grandes operadoras respondem por cerca de 80% do volume movimentado. Nos últimos anos, porém, novos participantes passaram a disputar esse mercado, movimento que ganhou força com mudanças recentes na regulamentação.

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A aquisição da Alymente permite ao C6 Bank entrar nesse segmento com uma operação já estruturada, enquanto amplia a oferta de serviços para sua base de clientes empresariais.