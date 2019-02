Burger King lança aromatizador com cheiro de Whopper para celebrar Dia do Hambúrguer

O Burger King resolveu comemorar o Dia Mundial do Hambúrguer, neste sábado, de uma forma inusitada. Para celebrar a data, lançou um aromatizador de carros com essência de Whopper, lanche que é carro-chefe da rede de fast food americana, feito com carne grelhada no fogo, como churrasco.

O chamado “Whopperizador” foi colocado em um táxi que circulou por casas noturnas e bares de São Paulo. Ao entrarem no carro, os baladeiros foram recebidos com o cheiro do sanduíche e as reações, registradas por câmeras escondidas, resultaram em uma campanha especial que será lançada nos canais da marca no YouTube e no Facebook.

“Queríamos celebrar este dia de uma maneira especial e única com os nossos clientes e surpreendemos com o ´Whopperizador´, uma ideia que nasceu no Brasil”, comenta Ariel Grunkraut, diretor de makerting do Burger King no Brasil. “Nós sempre tentamos conquistar os nossos clientes por meio do sabor e desta vez queríamos aguçá-los pelo olfato, através de uma experiência sensorial inovadora”, completa.

