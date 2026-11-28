O BTG Pactual criou fundo de investimento para a aquisição de créditos consignados que estão na carteira de crédito do Banco Regional de Brasília (BRB), mostra comunicado enviado ao mercado na noite desta sexta-feira, 28. O valor da carteira de crédito é de 1,5 bilhão de reais.

Os créditos concedidos foram para servidores públicos do Governo do Distrito Federal. A operação contratada, contudo, não prevê a obrigação de adquirir a totalidade do estoque de consignados operados pelo BRB nem os contratos a serem firmados no futuro.

“Entretanto, a medida reserva o direito de preferência na aquisição de tais novos contratos originados pelo BRB, em favor do fundo, sem qualquer compromisso ou obrigação de compra”, diz a companhia.

Segundo o BTG, a aquisição de carteiras de crédito é atividade corriqueira do banco de investimentos, inserida no curso normal de seus negócios e alinhada à sua estratégia de geração de valor para a Companhia e seus acionistas.

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O BRB enfrenta dificuldades para recompor seu capital e reforçar a liquidez, em meio aos prejuízos relacionados à compra de carteiras do Banco Master. O plano de socorro depende de alternativas como um empréstimo do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ao governo do Distrito Federal, que enfrenta obstáculos pela falta de garantias suficientes, além da venda de ativos e de um possível aumento de capital, medidas que ainda não avançaram como esperado. Na última quinta-feira, 26, a governadora do distrito Federal, Celina Leão (PP), disse que a Caixa tem interesse em comprar o banco para salva-lo.