A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que a Caixa Econômica Federal tem interesse em adquirir o Banco de Brasília (BRB), que enfrenta uma crise financeira após operações com o Banco Master. A eventual negociação é uma das alternativas consideradas pelo governo distrital para recuperar a instituição. Segundo a governadora, uma solução para o impasse deverá ser apresentada em aproximadamente duas semanas.

A possibilidade de transferência do controle do BRB para a Caixa representaria a federalização do banco, atualmente controlado pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Em declaração feita na quarta-feira, 25, durante uma agenda em Santa Maria, Celina indicou que trabalha com diferentes caminhos para restabelecer a situação financeira da instituição. Ela também afastou a hipótese de que o banco venha a quebrar. “O banco não vai ter problema de quebrar. A Caixa tem interesse, sim, no BRB”, disse a governadora.

A crise do BRB teve origem na aquisição de carteiras de crédito fraudulentas do Banco Master, cuja liquidação extrajudicial foi determinada pelo Banco Central em novembro de 2025. Uma das alternativas discutidas pelo governo distrital para reforçar o caixa da instituição é a obtenção de um empréstimo de até 6,6 bilhões de reais junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), com garantia da União. As negociações sobre essa possibilidade já passaram por uma audiência de conciliação conduzida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

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CVM suspende registro do BRB

Além das dificuldades financeiras, o BRB enfrenta questionamentos relacionados à transparência de suas informações contábeis. Na segunda-feira, 23, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) suspendeu o registro de companhia aberta do banco, em razão do descumprimento, por mais de um ano, de obrigações de divulgação de informações ao mercado. Em comunicado divulgado após a decisão, a instituição reconheceu que poderá ser necessário revisar registros contábeis de exercícios anteriores, considerando os desdobramentos das operações realizadas com o conglomerado Master.

Apesar da sinalização de Celina sobre o interesse da Caixa, o governo federal não confirmou qualquer iniciativa para assumir a responsabilidade pela recuperação do BRB. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, declarou que não existem, neste momento, movimentações da União para participar diretamente da solução do problema.