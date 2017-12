Britânico quer escavar lixão para reaver R$ 276 mi em bitcoins

Um técnico de informática britânico planeja escavar um aterro sanitário para recuperar um disco rígido de computador que contém o equivalente a 276,6 milhões de reais em bitcoins. O equipamento foi jogado fora por engano há quatro anos. Com o aumento astronômico da cotação da moeda virtual nos últimos tempos, a fortuna guardada nele aumentou consideravelmente.

Segundo jornais britânicos, James Howells diz que começou a juntar bitcoins em 2009 — o mesmo ano em que a tecnologia surgiu. Ele obteve cerca de 7.500 unidades da moeda virtual ao rodar programas em seu laptop que resolvem problemas matemáticos complexos — processo conhecido como “mineração”. Naquela época, a cotação da moeda virtual era de frações de centavos.

Mas a máquina acabou sendo desmanchada e os componentes foram vendidos no site de leilões eBay. Howells, porém, guardou em uma gaveta o HD onde estavam armazenados arquivos que o identificam como dono dos bitcoins (a chamada “carteira”). Ocorre que a peça foi jogada no lixo, por engano, durante uma faxina em 2013.

Os bitcoins de Howells estão presentes atualmente na rede mas, sem a identificação, ninguém consegue fazer qualquer transação com eles. Como o bitcoin é um sistema anônimo e sem controle central, não é possível creditar a quantia a alguém sem as chaves.

Altamente volátil, a cotação do bitcoin disparou no último ano e se valorizou mais de 14 vezes. O preço passou de 754 dólares (2.432 reais) para 1.422 dólares (36.842 reais) no período, segundo índice divulgado pela Bolsa de Nova York.

Howells estima que o desafio é grande, por causa do custo, da complexidade da engenharia envolvida em aterros sanitários e de riscos como liberação de gases e explosão. Mas ele acredita que se a moeda virtual continuar se valorizando, aumentará o apelo para que o conselho municipal autorize-o a realizar o projeto.

“Quanto mais o valor sobe, mais eu tenho chance de recuperá-lo, então tem sido um jogo de espera nos últiimos anos… esperar até que o preço do bitcoin seja alto o suficiente para que o HD seja um tesouro atraente o bastante para ser caçado”, disse ao The Telegraph.

Ele mora na cidade de Newport, no País de Gales.