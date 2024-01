Brasil tem 17º passaporte mais poderoso do mundo; veja ranking

O passaporte brasileiro subiu duas posições no ranking dos passaportes mais poderosos do mundo. Na atualização feita pelo Henley Passport Index e divulgada nesta quinta-feira, 11, o documento brasileiro é o 17º colocado e pode acessar 173 países do mundo sem a necessidade de visto.

Quatro estados membros da União Europeia – França, Alemanha, Itália e Espanha – juntam-se a Cingapura e a um Japão ressurgente, ostentando os passaportes mais poderosos do mundo, permitindo que seus cidadãos visitem incríveis 194 destinos sem visto. No final de 2023, o Japão havia perdido sua posição no topo do ranking de passaportes pela primeira vez em cinco anos, sendo ultrapassado por Cingapura, que agora compartilha o topo com o Japão e os cinco europeus.

Na segunda posição ficam Coreia do Sul, Finlândia e Suécia, com viagens sem visto para 193 destinos. Logo atrás, com 192 destinos, estão Áustria, Dinamarca, Irlanda e Holanda. Já Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido ficam em quarto.

Os piores do mundo

O Afeganistão está na lanterna do ranking, na 104ª posição, com viagens sem visto para apenas 28 destinos, logo atrás da Síria e do Iraque. Em seguida estão Síria (29 países), Iraque (31 países), Paquistão (34 países) e Iêmen (35 países).

