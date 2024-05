Brasil registra déficit em conta corrente de US$ 2,5 bilhões em abril

As contas externas brasileiras tiveram saldo negativo em abril de 2024, a 2,5 bilhões de dólares, informou nesta sexta-feira, 24, o Banco Central. No mesmo mês de 2023, o déficit era de 247 milhões de dólares.

A piora na comparação anual é resultado da redução do superávit comercial, que teve queda de 578 milhões de dólares. Houve influência ainda, segundo o BC, do déficit em serviços e em renda primária (pagamento de juros e lucros e dividendos de empresas), que aumentaram em 844 milhões de dólares e 1,1 bilhão de dólares, respectivamente.

Já a renda secundária oscilou de déficit para superávit, com variação de 249 milhões de dólares.

Em 12 meses encerrados em abril, o déficit em transações correntes foi de 35,271 bilhões de dólares, 1,57% do Produto Interno Bruto (PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no país), ante o saldo negativo de 33,002 bilhões de dólares (1,48% do PIB) no mês passado.

Investimento direto aumenta

Os dados do Investimento Direto no País (IDP) no mês de abril somaram 3,867 bilhões de dólares, com aumento de 26% em relação ao resultado de abril de 2023, que foi de 3,059 bilhões de dólares, de acordo com o BC.

O IDP acumulado em 12 meses totalizou 67,338 bilhões de dólares (3,01% do PIB) em abril de 2024, ante 66,530 bilhões de dólares (2,98% do PIB) no mês anterior e 67,399 bilhões de dólares (3,36% do PIB) no período encerrado em abril de 2023.

A previsão do BC é que os investimentos diretos no país cheguem a 70 bilhões de dólares em 2024, segundo o último Relatório de Inflação, divulgado no fim de março.

O estoque de reservas internacionais atingiu 351,599 bilhões de dólares em abril de 2024, recuo de 3,409 bilhões de dólares em comparação ao mês anterior.

As exportações de bens totalizaram 31,356 bilhões de dólares em abril, um aumento de 11,7% em relação aos 28,074 bilhões de dólares em igual mês de 2023. As importações somaram 24,558 bilhões de dólares, também com elevação de 18,6% na comparação com abril do ano passado, quando chegaram a 20,699 bilhões de dólares.

O déficit na conta de serviços – viagens internacionais, transporte, aluguel de equipamentos e seguros, entre outros – somou 3,985 bilhões de dólares em abril, ante os 3,142 bilhões de dólares em igual mês de 2023, crescimento de 26,9%.

Em abril de 2024, o déficit em renda primária – lucros e dividendos, pagamentos de juros e salários – chegou a 5,482 bilhões de dólares, aumento de 25% ante os 4,387 bilhões de dólares no mesmo mês de 2023.

As despesas líquidas com juros passaram de 1,159 bilhão de dólares em abril de 2023 para 1,778 bilhão de dólares no mês passado, aumento de 53,4%. No caso dos lucros e dividendos associados aos investimentos direto e em carteira, houve déficit de 3,732 bilhões de dólares em abril, frente aos 3,244 bilhões de dólares de déficit observado no mesmo mês de 2023.

A conta de renda secundária – gerada em uma economia e distribuída para outra, como doações e remessas de dólares, sem contrapartida de serviços ou bens – teve resultado positivo de 154 milhões de dólares no mês passado, contra déficit de 95 milhões de dólares em abril de 2023.