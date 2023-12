Brasil é o segundo país com maior índice de fraudes

O Brasil figura entre os países com um dos maiores índices de riscos de fraudes, segundo o recente relatório da Visa referente ao ano de 2023. Com base em dados de mais de 2,7 bilhões de transações Visa realizadas globalmente, totalizando um montante de US$ 381 bilhões, o estudo aponta que o índice de risco de fraudes no Brasil atingiu 14,24%, colocando o país logo atrás da China, que registrou 14,93%.

Apesar do elevado índice de risco, o relatório revela que o sucesso nas tentativas de fraude é baixo, situando-se em apenas 2,44% em todas as indústrias. Em relação às tentativas de fraudes bem-sucedidas, destacam-se os maiores tíquetes médios em países como Canadá, com uma média de US$ 397, seguido pela Rússia, com média de US$ 274, e pelos Estados Unidos, com uma média de US$ 271. Esses valores indicam uma variação significativa nos montantes envolvidos em atividades fraudulentas em diferentes regiões do mundo.

O relatório destaca a importância de continuar investindo em tecnologias avançadas, como a inteligência artificial, para fortalecer os sistemas de segurança e reduzir ainda mais os índices de riscos de fraudes.