Brasil cria 244 mil vagas formais em março

O mercado de trabalho formal apresentou um saldo positivo de 244.315 novas carteiras assinadas em março, de acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho nesta terça-feira, 30. Em relação a fevereiro, houve uma desaceleração no ritmo de abertura de empregos CLT, quando o saldo foi de 306 mil.

O número considera de 2,26 milhões admissões e 2,01 milhões de desligamentos no mês. No acumulado do ano, o saldo do Caged é de 719.033 postos de trabalho novos, sendo positivo em todos os 5 grandes agrupamentos econômicos e em 25 das 27 Unidades da Federação. O incremento no saldo de vagas elevou o contingente de empregos formais para 46,2 milhões de trabalhadores, representando um incremento de 0,2%, em relação ao mês anterior.

Nesta terça-feira, o IBGE divulgou os dados de desemprego no país, a taxa ficou em 7,9% no primeiro trimestre, um crescimento de 0,5 ponto em relação ao trimestre encerrado em dezembro.

O crescimento de vagas formais medidas pelo Caged e o aumento do contingente de desempregados é explicado pela metodologia diferente adotada pelo Ministério do Trabalho e o IBGE. O Caged considera apenas os trabalhadores que têm carteira de trabalho assinada e são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ou seja, não são contabilizados trabalhadores sem carteira, que trabalham por conta própria e nem mesmo funcionários públicos. Os dados vêm dos registros que as empresas enviam ao governo em contratações e demissões e são relativos a um único mês.

Já a Pnad tem periodicidade trimestral e mostra um cenário mais amplo do mercado. A pesquisa do IBGE investiga todos os tipos de ocupação, formais e informais, além de trabalhadores por conta própria e funcionários públicos e dá um retrato mais fiel do mercado de trabalho brasileiro. A amostra corresponde a 211 mil domicílios pesquisados. Cerca de dois mil entrevistadores trabalham na pesquisa, em 26 estados e Distrito Federal, integrados à rede de coleta de mais de 500 agências do IBGE.

Caged

Segundo o Ministério do Trabalho, quatro dos cinco grupos de atividades econômicas tiveram abertura de vagas no período. Serviços continuou a puxar o mercado formal, com saldo positivo em 148.722. Comércio avançou 37.493; a indústria registrou 35.886 novas vagas, e construção com 28.666. O resultado negativo veio da agropecuária, com 6.457 demissões.

O salário médio real de admissão em março foi de 2.081,50 reais, 5,25 reais a menos que o valor de fevereiro (2.086,75 reais).

