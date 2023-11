Bradesco troca presidente e Marcelo Noronha assume

O Bradesco anunciou na manhã desta quinta-feira, 23, que Marcelo Noronha, vice-presidente de varejo, assumirá a presidência no lugar de Octavio de Lazari Jr, que ocupava o posto desde 2018 e havia sucedido Luiz Carlos Trabuco. Noronha estava no cargo há oito anos e já tinha sido cotado para assumir a presidência na troca anterior. Ele tem 58 anos, trabalha no mercado desde 1985 e está no Bradesco desde 2003. Antes, passou pela operação brasileira do BBVA.

Lazari seguirá compondo os principais comitês do conselho de administração e a sua nomeação ao cargo de membro daquele órgão será divulgada ao mercado e submetida à homologação do BC.

A troca acontece em meio a um ciclo de queda de lucro e alta da inadimplência, que atinge em cheio o Bradsco, cuja carteira de crédito é exposta. O mercado reage positivamente ao anúncio e as ações do banco sobem. Desde o começo do ano, os papéis acumulam alta de 13,85%, atrás de Itaú (+28,13%), BB (+60,06%) e Santander (+15,44%).