Bradesco apresenta plano estratégico após resultado aquém do esperado

O Bradesco apresentou um novo plano estratégico mirando a reversão de resultados aquém do esperado pelo mercado. A iniciativa traça ações a serem implementadas ao longo dos próximos cinco anos e foi elaborada com auxílio da consultoria McKinsey. “Para um plano dessa envergadura numa organização do tamanho do Bradesco, deveríamos levar uns 6 meses elaborando. Fizemos em 60 dias”, disse o presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, em coletiva com jornalistas nesta quarta-feira, 5. “Só não trabalhamos na noite de Natal e no Réveillon. As equipes trabalharam sem férias”.

O plano do Bradesco envolve a criação de um novo segmento afluente, composto de clientes com renda superior a 25 mil reais. O banco, que espera aumentar sua participação nesse mercado, conta com 1,7 milhão de clientes nessa faixa de renda atualmente. A nova categoria vai ficar acima do Bradesco Prime, que vigora hoje.

O Bradesco também está implementando uma nova estrutura organizacional, com a criação do cargo de diretor de transformação (Chief Transformation Officer), a ser tocado pelo diretor financeiro (Chief Financial Officer).

A quantidade de níveis hierárquicos nos cargos mais altos do Bradesco estão sendo reduzidos como parte da reformulação, o que deve conferir maior fluidez na comunicação interna, segundo Noronha. Serão seis unidades de negócio representadas na diretoria do banco: atacado, wealth (patrimônio), varejo, negócios digitais, crédito e tesouraria e pesquisas econômicas. Também será implementado um novo modelo de avaliação de desempenho e benefícios para a equipe do banco. “Acabamos com alguns cargos de diretoria. Acabou a vinculação de cargo e função”, diz Noronha ao pontuar que o cargo de diretor executivo permanece, mas não vai demandar dedicação exclusiva do incumbente.

Segundo o executivo, um diretor de atacado do banco será diretor executivo, mas seguirá no segmento de atacado em paralelo. Para Noronha, o Bradesco não está “reinventando a roda” com sua nova estratégia e não há “bala de prata” para melhorar os resultados do banco. Outras metas traçadas pelo plano incluem intensificar a migração de processos para o ambiente em nuvem, expandir investimentos em tecnologia — incluindo serviços com Inteligência Artificial (IA) — e mirar um crescimento da participação no mercado de crédito expandido de 14% para entre 15% e 19%.

Continua após a publicidade

Resultados de 2023 aquém do desejado

No quarto trimestre de 2023 o Bradesco reportou um lucro líquido recorrente de 2,9 bilhões de reais, um aumento de 80,4% frente ao mesmo período do ano anterior. Assim, o banco encerrou o último ano com um lucro de 16,3 bilhões de reais, uma queda de 21,2% na comparação anual com 2022. Na avaliação do executivo, 2023 foi um ano desafiador para o negócio, mas o executivo está confiante que o Bradesco terá uma nova guinada virtuosa a partir de ações a serem implementadas. “Não era o resultado que queríamos entregar. Temos um norte muito claro para 2024”.

O resultado foi impactado por uma elevação substancial no custo em Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), uma reserva financeira para se proteger de casos de inadimplência. O montante de PDD ficou em 39,5 bilhões de reais em 2023, 22,4% a mais do que no ano anterior. O Bradesco, no entanto, está otimista com a tendência de queda da inadimplência. O banco afirma que, em termos operacionais, a inadimplência chegou ao pico no segundo trimestre de 2023 e vem caindo desde então. O patamar ainda elevado pressiona o custo do crédito, mas espera-se algum barateamento ao longo deste ano — também apesar do limite aos juros do rotativo.

A receita de serviços do banco em 2023 ficou praticamente estável frente aos 12 meses anteriores, em 35,6 bilhões de reais. Já as despesas no período totalizaram 54,2 bilhões de reais, um crescimento de 10,4% no ano. A despesa com pessoal ficou em 6,5 bilhões de reais, 6,4% a mais do que em 2022. Em paralelo, o montante empregado em gastos administrativos cresceu 2,5% em 2023, encerrando o ano em 6 bilhões de reais.

O segmento de seguros do Bradesco apresentou um lucro líquido de 2,5 bilhões de reais no quarto trimestre de 2023, uma elevação de 31,4% em comparação com os mesmos meses do ano anterior. No acumulado do último ano, o lucro do banco com seguros foi de 8,9 bilhões de reais, 32,2% de alta em relação a 2022.