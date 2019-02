BOVESPA-Índice supera 65 mil pontos após dados dos EUA

SÃO PAULO, 3 Fev (Reuters) – A Bovespa subia nesta sexta-feira, influenciada por dados melhores que o esperado do mercado de trabalho dos Estados Unidos, buscando patamares que não atingia desde maio de 2011.

Às 12h54, o Ibovespa tinha alta de 0,97 por cento, a 65.217 pontos. O giro financeiro da sessão era de 2,2 bilhões de reais.

O índice chegou a recuar logo no início da sessão, mas inverteu a mão após a notícia de que a economia norte-americana teve em janeiro a maior geração de empregos dos últimos nove meses e a taxa de desemprego do país caiu a 8,3 por cento, o menor patamar em quase três anos.

O dado influenciou positivamente as bolsas globais. Na Europa, o índice FTSEurofirst subia 1,1 por cento. Em Nova York, o Dow Jones ganhava 0,9 por cento.

Entre as ações do Ibovespa, Localiza liderava os ganhos, subindo 3,2 por cento, a 29,65 reais. Na véspera, a empresa informou ter registrado um lucro líquido de 78,7 milhões de reais no quarto trimestre, alta de 13,4 por cento sobre o registrado um ano antes.

Gol tinha alta de 3,04 por cento, a 13,20 reais.OGX crescia 2,35 por cento, a 17,43 reais.

As blue chips também davam força ao índice. A ação preferencial da Petrobras subia 0,98 por cento, a 24,77 reais, enquanto a da Vale tinha ganho de 0,5 por cento, a 43,90 reais.

Na outra ponta, o destaque de baixa ficava com Gafisa , que perdia 1,7 por cento, a 5,26 reais, após acumular alta de quase 20 por cento apenas nesta semana, até a véspera.

Na quinta-feira, a empresa informou ter recebido proposta preliminar de investidores para aquisição de ativos da empresa, mas disse não ter informações quanto a uma possível oferta pública para compra de ações da companhia.(Por Roberta Vilas Boas; Edição de Aluísio Alves)