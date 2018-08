O programa de governo do candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, divulgado nesta terça-feira, 14, formaliza a guinada liberal do deputado, cujos votos em 27 anos de Câmara sempre foram muito mais chegados a estatismo e protecionismo do que a privatismo e livre mercado, tão prezados na cartilha rezada por seu guru econômico, Paulo Guedes.

Uma das 81 páginas do documento trata especificamente o “liberalismo econômico”. “Graças ao Liberalismo, bilhões de pessoas estão sendo salvas da miséria em todo o mundo (…) o Liberalismo reduz a inflação, baixa os juros, eleva a confiança e os investimentos, gera crescimento, emprego e oportunidades”, exalta o manual do possível governo Bolsonaro.

Outras dezoito páginas do plano de voo do presidenciável são destinadas às medidas econômicas pretendidas por ele – ou melhor, por Guedes, o “Posto Ipiranga” – em um “governo liberal democrata”. São enumeradas propostas de um superministério da Economia, independência do Banco Central, privatizações de estatais, manutenção do chamado “tripé macroeconômico”, reforma da Previdência e até mesmo uma inusitada carteira de trabalho de capa verde e amarela, que “prevalece sobre a CLT”.

BC independente, mas ‘alinhado’ a Ministério da Economia

Conforme o documento divulgado hoje, as atribuições atuais dos ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio, além da Secretaria Executiva de Programa de Parcerias e Investimentos, serão condensadas no Ministério da Economia, que também terá como subordinados os bancos estatais, como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O nome para a superpoderosa pasta não aparece no programa, mas já está escolhido: o próprio Paulo Guedes.

Além do superministério, o outro dos “dois organismos principais” da área econômica no governo de Jair Bolsonaro seria o Banco Central, “formal e politicamente independente”, mas “alinhado” ao Ministério da Economia.

Entusiastas da independência do Banco Central alegam, entre outros pontos, que ela impede interferências do Executivo e pressões políticas na política monetária do país; seus detratores costumam alegar que quem deve ditar os rumos da economia é um governo eleito pelo povo, e não técnicos.

Ainda sobre o BC, cujo atual presidente, Ilan Goldfajn, já teve a permanência sugerida por Guedes, o programa de Bolsonaro prevê “mandatos fixos” à diretoria. O documento também defende a manutenção do regime de câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário, o “tripé macroeconômico”, implementado no segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Por mais concorrência, privatizações

O programa econômico de Jair Bolsonaro cita que o país tem 18 empresas estatais “totalmente dependentes” do governo federal e promete privatizações, mas não especifica quais delas seriam vendidas ou extintas. Na sabatina no canal Globonews, o presidenciável admitiu até mesmo a privatização da Petrobras, embora se diga “pessoalmente contra”. “Se você privatizar a Petrobras, deixar outras empresas entrarem no Brasil, vai ter a livre concorrência aqui, com toda certeza, isso pode acontecer”, declarou o deputado.

A ideia de gerar “concorrência” em determinados mercados a partir de privatizações também é citada no plano econômico do presidenciável.

“Devemos ressaltar que a linha mestra de nosso processo de privatizações terá como norte o aumento na competição entre empresas. Esse será nosso foco: gerar mais competição. Afinal, com mais empresas concorrendo no mercado a situação do consumidor melhora e ele passa a ter acesso a mais opções, de melhor qualidade e a um preço mais barato”, conclui o texto, que, no entanto, fala em “golden shares” (ações de caráter estratégico, que pertencem ao Estado), para garantir a “soberania nacional” na administração das estatais.

Com privatizações, concessões e vendas de imóveis da União, a equipe econômica de Jair Bolsonaro espera reduzir em 20% o volume da dívida interna do país.

Reformas previdenciária e tributária

O sistema de previdência defendido por Bolsonaro e seus assessores econômicos é o de capitalização, em que se cria um fundo para receber contribuições, aplicadas em ativos de renda fixa e variável e que rendem ao trabalhador, além das reservas, os rendimentos do “investimento”.

Segundo o programa do candidato do PSL, “novos participantes terão a possibilidade de optar entre os sistemas novo e velho. E aqueles que optarem pela capitalização merecerão o benefício da redução dos encargos trabalhistas”.

Para resolver o agravamento da falta de recursos aos aposentados a partir da opção de trabalhadores pelo sistema de capitalização, a equipe de Bolsonaro defende a criação de um “fundo para reforçar o financiamento da previdência e compensar a redução de contribuições previdenciárias no sistema antigo”. O rombo previdenciário no Brasil fechou 2017 em 268 bilhões de reais.

Sobre a reforma tributária, a campanha bolsonarista cita a máxima de “mais Brasil, menos Brasília”, pela desconcentração da cobrança de impostos. Uma das propostas nessa área é a “descentralização e municipalização para aumentar recursos tributários na base da sociedade”.

Assim como outros candidatos, como Geraldo Alckmin (PSDB) e Ciro Gomes (PDT), Bolsonaro também defende a “simplificação e unificação de tributos federais”. O deputado, no entanto, não é específico neste ponto, ao contrário dos adversários, que defendem a cobrança do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), para unificar tributos como IPI, ICMS, ISS, PIS e Cofins.

Carteira de trabalho voluntária

Jair Bolsonaro pretende lançar, na seara trabalhista, uma nova carteira de trabalho. O modelo, de capa verde e amarela, seria voluntário e permitiria que contratos individuais prevalecessem sobre a CLT, “mantendo todos os direitos constitucionais”.

Bolsonaro diz ser contrário à volta da cobrança do imposto sindical e defende que o trabalhador “escolha entre sindicatos, viabilizando uma saudável competição”. “O sindicato precisa convencer o trabalhador a voluntariamente se filiar, através de bons serviços prestados à categoria”, completa.

Leia aqui a íntegra do programa de governo de Bolsonaro.