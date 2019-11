Bolsonaro diz que empresas trocarão Argentina pelo Brasil e apaga post

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 6, em publicação no Twitter, que as multinacionais Honda e L’Óreal decidiram trocar instalações na Argentina pelo Brasil, citando uma “nova confiabilidade do investidor” no país que ajudará a criar novos empregos. Cerca de uma hora depois, a postagem foi apagada.

Além de Honda e L’Oreal, Bolsonaro afirmou que a fabricante norte-americana de motores MWM também decidiu trocar a Argentina, que nos últimos anos tem passado por crise econômica, pelo Brasil.

“MWM, fábrica de motores americanos, a Honda, gigante de automóveis, e a L’Óreal, anunciaram o fechamento de suas fábricas na Argentina e instalação no Brasil. A nova confiabilidade do investidor vem para gerar mais empregos e maior giro econômico em nosso país”, publicou Bolsonaro no Twitter.

A Honda anunciou em agosto que vai parar de produzir automóveis em sua fábrica na Argentina a partir de 2020, focando a unidade local apenas em montagem de motocicletas. A empresa não retornou o contato da reportagem sobre o post do presidente até a publicação da nota.

A fábrica de motores MWM havia anunciado em setembro o fechamento de sua fábrica em Córdoba em setembro devido a crise econômica no país. A produção será absorvida pela fábrica de São Paulo. A assistência técnica e a distribuição de peças de reposição serão mantidas no país vizinho.

Procurada, a L’oreal também não se posicionou.