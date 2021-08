Bolsonaro confirma Auxílio Brasil com valor 50% maior que Bolsa Família

O presidente Jair Bolsonaro confirmou na noite desta quarta-feira, 4, durante a cerimônia de posse do novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o lançamento de um novo programa social chamado “Auxílio Brasil” que deve substituir o Bolsa Família.

De acordo com o chefe do Planalto, ele terá valor 50% superior ao atual programa de complementação de renda. “Estamos aprofundando de modo que tenhamos um novo programa, Auxílio Brasil, de pelo menos 50% maior que o Bolsa Família”, disse o presidente.

Mas Jair Bolsonaro não deu muitos detalhes sobre como será o novo programa e brincou ao dizer que vai deixar os outros 50% para o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciar.

Mais cedo, o presidente afirmou que o valor “ideal” do benefício aos brasileiros é de R$ 400. O valor médio atual pago pelo Bolsa Família é de R$ 190. Segundo Bolsonaro, a mudança é estudada para novembro ou dezembro. “Ano passado apenas nós despendemos mais recursos do que em 13 anos do programa Bolsa Família”, afirmou.